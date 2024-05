"Negozi dell’usato, articoli vintage da riscoprire. Così le persone non comprano prodotti fast-fashion"

La ‘nuova’ moda

"Come posso agevolare le persone a non acquistare prodotti fast-fashion?". Chiunque si sia mai posto questa domanda è nell’articolo giusto. Prima di tutto suggeriamo di utilizzare “il metodo delle 5R”: reduce (ridurre), reuse (riutilizzare), repair (riparare), rot (fare il compostaggio) e recycle (riciclare). Una valida alternativa allo shopping compulsivo proposto dai negozi fast-fashion si può rintracciare nei negozi dell’usato, che propongono articoli vintage originali e di migliore qualità. Nonostante sia facile sentirsi attratti dalle file e file di abiti coloratissimi e coordinati che riempiono le vetrine dei negozi fast-fashion, indossare abiti vintage permette non solo di allinearsi alla crescente esigenza di sostenibilità ma consente anche alle persone di distinguersi dalla massa e di esprimere la propria individualità attraverso il loro stile. Ma dove possiamo acquistare questi capi d’abbigliamento? Vi lasciamo qualche suggerimento. C’è un’organizzazione umanitaria che si impegna nella raccolta di tessuti e vestiti donati attraverso i contenitori stradali; un sito web attraverso cui gli utenti possono vendere i propri capi decidendo il prezzo. In un altro sito si possono vendere e comprare capi artigianali. C’è un progetto nato in Toscana che prevede la raccolta e la rigenerazione di indumenti usati, i quali vengono resi come nuovi e venduti.