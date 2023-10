"Negozi in crisi, serve un tetto per gli affitti"

Negozi che chiudono, vetrine spente. Sulla questione interviene Davide Nanni, consigliere comunale del Pd, che presenterà lunedì in consiglio comunale una risoluzione per chiedere misure immediate ed efficaci contro il rincaro degli affitti per negozi e pubblici esercizi.

"La desertificazione commerciale – spiega il consigliere – ha colpito il centro storico e le frazioni, anche a causa degli aumenti dei costi di gestione dovuti alla crisi energetica, al rincaro degli affitti ed alle chiusure del periodo pandemico. La rivalutazione Istat ha comportato per diverse attività commerciali del centro con contratti di locazione con il Comune un aggravio medio del canone del 10%, con spese che arrivano a superare 10mila euro in un trimestre. Il Comune, proprietario di numerosi immobili, potrebbe giocare un ruolo per fermare la corsa al rialzo degli affitti. Per contrastare la chiusura di attività commerciali, il Comune e la Camera di Commercio hanno erogato risorse per mitigare l’aumento dei costi di gestione. Il Comune prevede modalità di canone calmierato per le nuove attività commerciali che vogliono insediarsi in locali di sua proprietà, con una riduzione dell’affitto nei primi tre anni pari al 50, 30 e 10% del prezzo di mercato. La Regione ha approvato una legge sull’economia urbana finalizzata a rendere le attività commerciali il motore della crescita economica e sociale dei centri urbani. Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a verificare la possibilità di ridurre gli effetti dell’indicizzazione Istat sui contratti d’affitto tra Comune, pubblici esercizi e attività commerciali, in modo da evitare rincari nel 2024. Ad avviare un percorso con associazioni di categoria, dei proprietari immobiliari, la Camera di Commercio, altri enti pubblici e religiosi per calmierare i costi d’affitto per le attività di medie e piccole dimensioni".