Negozi sfitti, la mozione non passa. Pd contrario, la minoranza a favore

Sulla mozione suggerita dal movimento politico di Forza Italia – regionale, provinciale e comunale – adattata confezionata e presentata dal consigliere Marcello Grilanda, è andata in scena nel consiglio comunale di Portomaggiore la prima prova di unità del centrodestra, tra i due gruppi consiliari Uniti per Portomaggiore, cui aderiscono Fratelli d’Italia-Forza Italia-Lega-Area Civica, e Centrodestra civico. La mozione aveva per tema contrastare il fenomeno degli immobili commerciali sfitti e incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali di vicinato. A unificare il centrodestra è stato un emendamento presentato dal sindaco Dario Bernardi a nome della maggioranza di governo, che metteva in discussione una parte delle proposte della mozione presentata da Marcello Grilanda. A dare il la alla nuova convergenza politica tra i due gruppi di minoranza riconducibili al centrodestra è stato poi un emendamento proposto dal gruppo Centrodestra civico teso ad annullare l’emendamento presentato dalla maggioranza, come a dire che la mozione presentata dal consigliere Grilanda stava bene.

Ma a unire i due gruppi consiliari sulla mozione all’ordine del giorno sono stati soprattutto i valori su cui poggia l’iniziativa: le imprese del commercio al dettaglio sono ritenute "fondamentali per le comunità locali urbane e rurali, fanno parte del tessuto sociale e contribuiscono direttamente a fare sì che i centri urbani, continuino a essere zone dinamiche in cui i cittadini possono trovare i servizi a breve distanza dalla loro abitazione". Esse "contribuiscono inoltre a contrastare lo spopolamento delle zone rurali; contribuiscono alla prosperità, all’inclusione e al benessere dei cittadini, alla vita culturale locale e al patrimonio delle città dell’UE, oltre a fornire numerose opportunità d’impiego in tali comunità, il che a sua volta comporta migliori esperienze per i consumatori". In ragione di questo si era proposto di impegnare la giunta ad adottare iniziative di comune accordo con "le associazioni dei proprietari immobiliari, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio", al fine di calmierare gli affitti commerciali per favorire l’insediamento di nuove attività e la sopravvivenza di quelle esistenti. "L’emendamento presentato dalla Giunta ha trasformato un’occasione per raccogliere idee in uno strumento di propaganda delle azioni di governo – ha detto Marcello Grilanda – avendo proposto di sopprimere praticamente un terzo della mozione presentata la mia proposta è venuta snaturata, per questo abbiamo votato il nostro testo originario senza compromessi". Per quanto riguarda il Centrodestra civico il consigliere Alex Baricordi è intervenuto motivando l’emendamento presentato trovandosi di fatto d’accordo. Alla fine, la mozione è stata messa ai voti: hanno votato a favore Uniti per Portomaggiore e Centrodestra civico, mentre la maggioranza, dopo aver ritirato il proprio emendamento, ha votato contro. La mozione pertanto non è passata, ma politicamente si apre una nuova stagione politica a Portomaggiore.

Franco Vanini