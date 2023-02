Negozio ’a luci rosse’, blitz dei finanzieri

’Visita’ dei militari della guardia di finanza di Cento all’interno di un’attività per così dire ’a luci rosse’. Nell’ambito di un’inchiesta aperta dalla procura di Ferrara, i finanzieri ieri sono entrati nella sede dell’attività centese per acquisire alcuni documenti ritenuti utili alle indagini o comunque da valutare per ricostruire l’attività dell’azienda. Si tratterebbe di alcune carte prepagate e altro materiale consegnato direttamente dal titolare che è sotto indagine per favoreggiamento della prostituzione, riciclaggio e spendita indebita di carte. Queste almeno le accuse che sono mosse a lui e ad alcuni dipendenti nell’ambito degli accertamenti coordinati dal pubblico ministero Andrea Maggioni. Sull’inchiesta c’è ancora riserbo e i dettagli non sono stati resi noti, ma il blitz dei finanzieri non è passato inosservato. Tanto da cominciare a far circolare voci di un’attività all’interno, che poi ha trovato conferme sull’attività di ieri delle fiamme gialle. Conferme arrivate anche dall’avvocato Francesco Andriulli che assiste il principale degli indagati.

"E’ stato tranquillamente consegnato tutto quello che ci è stato chiesto – sottolinea Andriulli – e siamo del resto convinti che sarà chiarito tutto quanto, per dimostrare la bontà dell’operato del mio assistito. Oltre non c’è da dire". Si tratterebbe di un’inchiesta aperta da un po’ di tempo, su cui stanno lavorando i militari della Tenenza. Il titolare dell’azienda, un centese, sarebbe stato in passato legato a un’ inchiesta simile avviata da altre procure d’Italia, per pubblicizzazione di incontri a pagamento in un sito on-line. Inchiesta che partita dalla Procura di Trieste si era poi allargata in molte altre province del Belpaese.

"Anche all’epoca fu chiarito tutto – conclude il legale – e ritengo proprio che avverrà anche in questa occasione".

La perquisizione delle fiamme gialle è durata fino al primo pomeriggio di ieri. Con il materiale sequestrato toccherà ora ai finanzieri ricostruire i movimenti e l’attività che è finita sotto la lente della procura estense.

All’epoca della vecchia inchiesta, che risale ai primi anni duemila, la procura di Trieste da cui iniziarono gli accertamenti ricostruì un giro di affari di circa tre milioni di euro a fronte di quasi cinquemila offerte quotidiane sparse su tutto il territorio nazionale.

