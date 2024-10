"Negozio rinnovato, proseguiamo la tradizione"

MEZZOGORO

Inaugurato a Mezzogoro, in via Piave, completamento ristrutturato un negozio della Despar di oltre 250 metri, da parte dei cugini Simone e Andrea Remari che proseguono una tradizione imprenditoriale lasciata da continuare dai rispettivi genitori a loro volta fratelli. "I nostri genitori sono nati in questa frazione - dicono (nella foto da sx Simone e Andrea, con i collaboratori a fianco) - e volevamo dare il segnale di un supermercato nuovo e all’avanguardia per consolidare le radici che indubbiamente ci legano alla nostra terra. Un luogo nel quale siamo nati e dove abbiamo cominciato la nostra avventura imprenditoriale, oltre vent’anni fa".

I due cugini portano avanti una realtà creata dai loro genitori che nel tempo ha consentito l’apertura di ben cinque supermercati precisamente tre ai lidi Nazioni, Pomposa ed Estensi, ma anche a Comacchio e Ferrara. "La risposta dei mezzogoresi - riprendono Simone ed Andrea - è stata ottima e sentiamo molto vicinanza e consenso per questo investimento, sul quale ci impegniamo a fare sempre meglio accettando anche i consigli dei nostri amici consumatori".

Fra i primi clienti anche l’assessore con delega specifica per Mezzogoro, Stefano Adami che dopo aver visionato la struttura e le proposte che essa offre ha sottolineato "questo investimento è un regalo d’ amore che fanno alla nostra comunità. Stanno garantendo un servizio importante e di qualità e mi auguro - ha concluso l’assessore Adami - che la risposta dei miei concittadini, possa essere adeguata allo sforzo che hanno profuso gli amici Simone ed Andrea".

