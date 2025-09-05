Negri: "Cimiteri, la gestione a un’altra ditta"

Non si è fatta attendere la risposta del sindaco di Comacchio Pierluigi Negri su quanto aveva dichiarato al Carlino Luigi Beneventi relativamente allo stato di abbandono in cui versava il camposanto della cittadina lagunare (nella foto). "Il servizio cimiteriale dall’inizio dal primo giorno del prossimo mese – esordisce il primo cittadino – verrà dato in affidamento a una nuova ditta, garantendo la continuità del servizio, individuata con procedura semplificata, al fine di garantire la piena continuità, decoro e funzionalità di tutti i cimiteri del territorio comunale". Una scelta, spiega la nota, maturata dopo mesi di interlocuzioni e tentativi di confronto con l’attuale concessionario, "che non hanno portato i risultati auspicati". Il sindaco Negri non nasconde come questa decisione sia maturata "alla luce delle gravi criticità riscontrate nella gestione e dell’assenza di miglioramenti concreti", che ha portato il comune di Comacchio "ad agire con determinazione, nell’interesse esclusivo dei cittadini e del rispetto dovuto ai luoghi sacri della memoria collettiva. Ci siamo assunti una responsabilità chiara, voltare pagina per restituire ai cittadini un servizio all’altezza del rispetto e della dignità che meritano i nostri cimiteri". In corso tutte le attività necessarie per disciplinare il passaggio di gestione, nel frattempo si "assicura che il servizio non subirà alcuna interruzione" e che, anche durante la fase di transizione "saranno garantiti l’accesso regolare, i servizi di tumulazione, inumazione ed esumazione, la pulizia, il presidio, la vigilanza dei luoghi e l’assistenza continuativa alle famiglie e alle imprese funebri". Infine un ringraziamento alla cittadinanza "per l’attenzione e la collaborazione, confermando il proprio impegno nel garantire servizi pubblici efficienti".

c. c.