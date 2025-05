"Negri sbaglia, anche lui venne scelto così"

Non si fa attendere la replica del senatore Alberto Balboni alle considerazioni del primo cittadino di Comacchio Pierluigi Negri rispetto ai primi movimenti in vista delle elezioni comunali 2026. "Negri mi accusa di voler decidere il futuro sindaco di Comacchio. Niente di più falso – puntualizza subito Balboni –. La scelta di Samuele Bellotti è frutto di una proposta del locale circolo di Fratelli d’Italia di Comacchio, alla quale come sempre ho dato ascolto e sostegno. Le regole del centrodestra prevedono che le candidature per le comunali siano decise dal tavolo provinciale, presieduto dal leader del partito maggiore della coalizione, cioè al momento dal sottoscritto.

Ebbene, sabato scorso il tavolo provinciale (composto da Fd’I, Lega, Forza Italia e Rete Civica) ha confermato alla unanimità la proposta a Samuele Bellotti, che ha accettato. Per tutta la coalizione è un onore essere rappresentata da una personalità civica così autorevole. Adesso il capo della coalizione a Comacchio è lui, non certo io e le decisioni le prenderà lui, non certo io".

Il senatore di Fd’I ritiene inoltre "paradossale" che il primo cittadino di Comacchio "adesso si duole di una regola di cui lui per primo ha usufruito, dimenticando che la sua candidatura fu decisa con lo stesso identico metodo. Come dimentica che Fratelli d’Italia lo ha sostenuto lealmente, risultando determinante per la sua elezione (del 53% ottenuto da Negri, circa il 12,5% glielo ha portato Fd’I). Dopo appena un anno, tradendo la parola data, Negri ha escluso senza ragione Fd’I dalla Giunta. Adesso si lamenta che la destra sia contro di lui. Rispondo che chi è causa del proprio male pianga se stesso. In realtà, escludendoci Negri ci ha fatto un favore immenso, perché in tal modo ci ha evitato di essere corresponsabili del vuoto pneumatico della sua amministrazione.

Non è un caso che a Comacchio in due anni Fd’I sia passato dal 12% al 40%". E, infine, un’ultima considerazione di Balboni: "Negri dice che di Comacchio non mi importa niente. Falso anche questo. Amo il popolo comacchiese, come tutti sanno e sono sempre stato al suo servizio. Potrei citare tanti problemi che ho contribuito a risolvere ma non voglio dilungarmi. Mi limito a notare che in questi anni Negri e Tomasi hanno condannato Comacchio all’isolamento. Con Bellotti e tutto il centrodestra unito Comacchio avrà ascolto a tutti i livelli, in particolare a Roma, dove per fortuna il sottoscritto ha ottimi rapporti con Giorgia Meloni e con tutti i ministri, non solo quelli di Fd’I. E chi mi conosce sa che Comacchio su di me potrà sempre contare".

Il senatore Balboni, sabato alle 10.30, sarà a Goro per partecipare all’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia in piazza Cesare Battisti: al ‘taglio del nastro’ saranno presenti l’onorevole Galeazzo Bignami, l’onorevole Mauro Malaguti, l’europarlamentare Stefano Cavedagna, il presidente provinciale di Fd’I e vicesindaco di Ferrara Alessandro Balboni e il consigliere regionale Fausto Gianella.

Valerio Franzoni