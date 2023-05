Negri tranquillizza: "Lavori sospesi a giugno per ripartire dopo l’estate"

I lavori in viale Carducci saranno sospesi per la stagione estiva, per consentire a turisti e residenti di passeggiare tranquillamente sul corso principale di Lido degli Estensi e a commercianti e ristoratori di poterli accogliere nelle loro attività. È questa la rassicurazione che giunge dal sindaco di Comacchio, Pierluigi Negri, che risponde così alle preoccupazioni riguardo la presenza del cantiere che sta interessando la centralissima via della località, dove sono in corso importanti lavori di riqualificazione.

Sindaco Negri, come sarà organizzato il cantiere in vista della partenza della stagione?

"Siamo consapevoli che i lavori possano comportare disagi per residenti e attività interessati. Per l’estate, comunque, rassicuro sul fatto che non vi saranno problemi. I lavori di pavimentazione proseguiranno in questi giorni sino all’altezza del Bar Martini, poi verranno sospesi e la porzione di strada restante verrà asfaltata in via provvisoria. Contiamo che tutto possa essere pronto entro la prima settimana di giugno. Successivamente i lavori riprenderanno tra settembre e ottobre".

Dunque, turisti, residenti e operatori economici non avranno difficoltà nei mesi clou per il turismo.

"Direi di no. Tra l’altro verranno sospesi anche i lavori di riqualificazione stradale nella zona dei cosiddetti ‘pettini’. Anche questo intervento si fermerà per essere ripreso dopo il periodo estivo".

Tanti lavori, quindi, quelli che stanno interessando il Lido.

"Come dicevo, siamo consapevoli che questi interventi possano creare disagi, ma al contempo siamo certi che, una volta conclusi, saranno apprezzati".

Tra Estensi e Spina sta anche prendendo corpo il cantiere per il nuovo ponte di collegamento su via Boldini.

"Si. In quel caso l’intervento proseguirà regolarmente. Si tratta di un’opera importante, la nuova infrastruttura, infatti, garantirà un adeguato collegamento tra le due località".

Valerio Franzoni