’Negrini e Michelini Costruzioni’ "Eccellenza di Bondeno da 40 anni"

Una festa per i quarant’anni di attività che rinnova gli intenti e rafforza il rapporto con il territorio. Ieri l’azienda ‘Negrini e Michelini Costruzioni’ ha segnato un traguardo che apre ad un nuovo percorso con l’inaugurazione ufficiale della NB Erre srl operativa già da quattro anni. "La mia più grande soddisfazione arriva il dieci di ogni mese – ha detto Giuseppe Negrini, 67 anni, fondatore e amministratore dell’azienda – quando pago gli stipendi a tutti. Questo quarantesimo è un orgoglio personale e condiviso con tutti, per un’impresa che negli anni ha sempre investito, ha guardato avanti e ha sempre cercato di mantenere la qualità".

Una storia di famiglia, di soci, di lavoro che cresce e unisce. Con il nipote Federico, di 21 anni, vede lavorare insieme tre generazioni. L’azienda, nata nel 1983, inizialmente per la tinteggiatura, si è ampliata sempre di più negli anni estendendosi nell’edilizia. Si occupa di nuove costruzioni, ristrutturazioni, escavazioni e movimento terra, pavimentazioni di interni ed esterni, reti fognarie, lattonerie, rifacimento e manutenzione di coperture, impermeabilizzazioni e finiture in generale. Una festa che ieri ha riunito più di cento persone, tra amici, autorità, collaboratori, dipendenti ed ex dipendenti con le loro famiglie. "Al giorno d’oggi non è cosa di tutti, riuscire a dire che un’attività è in piedi da quarant’anni – racconta il figlio Stefano Negrini – rinnovandosi di anno in anno e incrementando i lavori". L’azienda è stata fondata quarant’anni fa da due soci: Giuseppe Negrini e Bruno Michelini con la tinteggiatura, poi tutto si è evoluto e si è aperta all’edilizia con l’ingresso di due nuovi soci, ovvero Andrea Vincenzi e Roberto Mantovani. Quando Vincenzi è andato in pensione, è stato sostituito da Simone Bellodi. Attualmente sono sei soci. L’impresa si è trasformata e allargata passando alle nuove costruzioni, ad abitazioni e condomini, è stato un perno nella ricostruzione post sisma. Nel 2006, alla scomparsa di Bruno Michelini, è entrato come socio Stefano Negrini: "Lavoro con mio padre da più di vent’anni – racconta –. Ho iniziato ad affiancarlo a 15 anni, durante le vacanze dalla scuola, negli anni mi ha appassionato sempre di più". Nei giorni scorsi l’inaugurazione ufficiale dell’impianto NB erre di via Arianuova, nato nel 2019 dall’esigenza di dare come servizio il ritiro dei rifiuti inerti da demolizione.

Claudia Fortini