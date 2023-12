Nei campi 10mila ferraresi: "Agricoltura è identità"

Investimenti mirati per la promozione del territorio e di tutte le sue eccellenze, azioni per la tutela e la visibilità dei prodotti Dop, Igp e dei prodotti tipici, valorizzazione delle attività agricole in percorsi enogastronomici, costruzioni di nuove proposte turistiche che portino a visitare corti coloniche, fattorie didattiche e agriturismi. E, ancora, reperimento delle fonti di finanziamento per progetti innovativi e condivisione di tutte le informazioni utili a supportare, in questo momento tanto difficile, gli agricoltori del territorio.

Sono questi gli obiettivi del nuovo progetto del Comune di Ferrara ‘Sistema Agricoltura Ferrara’, che ha preso il via nei giorni scorsi e che punta a rafforzare il sistema territoriale del comparto agricolo, mettendo in sinergia diversi attori. Come? Condividendo problemi e possibili soluzioni con i diretti interessati, chiamando a raccolta le forze del territorio per inserire negli strumenti programmatori, anche sovraordinati, azioni e le strategie positive sottoscrivendo un documento comune di impegni. "L’agricoltura è per Ferrara un asse portante non solo dell’economia ma anche della nostra identità. Personalmente conosco bene i valori che porta con se essendo cresciuto in una famiglia di agricoltori. A conferma della nostra attenzione negli anni abbiamo messo in atto strategie volte a sostenere gli imprenditori agricoli: da bandi dedicati alle imprese di settore alla riduzione dell’Imu sui terreni agricoli e l’eliminazione della Tasi sui fabbricati rurali. Inoltre abbiamo inserito tra gli obiettivi di mandato la valorizzazione del comparto dedicando all’Agricoltura una specifica sfida del Documento unico di programmazione – spiega il sindaco Alan Fabbri –. Con Sistema Agricoltura Ferrara vogliamo fare di più: creare un sistema identitario forte, supportato da strategie condivise di azione e soluzione dei problemi, che possa avere il peso che merita nei confronti di tutti i soggetti, locali e non, chiamati ad impegnarsi per il sostegno e il rilancio di questo settore". E prosegue: "Creando un sistema territoriale il compito sarà più semplice: condividere richieste e progetti sarà uno strumento che ci darà forza nel promuovere le nostre imprese e il valore aggiunto che danno all’intera regione e nazione".

I ferraresi occupati in agricoltura a Ferrara – come si rileva dal report 2022 della Camera di Commercio – sono oltre 10.500 e rappresentano il 7,1% dell’occupazione totale (dato medio ben superiore a quello regionale 3,8% e nazionale 4,1%). Le imprese sono 5286 e il 18% delle imprese ferraresi è agricola. Inoltre l’agricoltura ferrarese ha una alta incidenza nella formazione del reddito complessivo: con i suoi 468 milioni di euro (nel 2020) produce un valore aggiunto pari al 5,4% del totale provinciale, ossia più che doppio rispetto alla media della regione Emilia Romagna e quasi tre volte il dato nazionale. Il progetto, già presentato a tutte le associazioni di categoria del settore, si svolgerà in tre fasi: raccolta e messa a sistema delle criticità e delle istanze del territorio, l’individuazione e la condivisione delle azioni necessarie, la promozione delle soluzioni individuate per l’inserimento nelle politiche programmatiche degli enti territoriali ai vari livelli e anche al fine di intercettare fondi o linee di sostegno utili agli obiettivi condivisi.