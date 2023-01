Nei campi le donne puntano in alto "Quote rosa ai vertici delle aziende"

di Mario Bovenzi Quote rosa, ancora un’illusione almeno al vertice delle aziende agricole. I numeri parlano chiaro. A fronte di una presenza femminile nelle campagne del 69%, i ruoli di vertice delle donne si assestano su un risicato 12%. Preponderante è la quota azzurra, l’altra metà del cielo è all’88%. Qualcosa è cambiato rispetto all’indagine che venne condotta nel 2018, ma c’è ancora tanto lavoro da fare. "La donna ricopre ruoli molto specifici nelle aziende del settore ortofrutticolo ma l’assenza in quelle che vengono definite aree direzionali è ancora alta", commenta Silvia Carpio, tra le fondatrici dell’associazione italiana donne dell’ortofrutta all’interno della quale con una collega ricopre il ruolo di coordinatrice per l’Emilia Romagna. La ricerca che mise a nudo la voragine nei filari tra mondo maschile e femminile porta la firma della dottoressa Daria Lodi (ufficio statistiche Cso Italy), socia dell’Asdo associazione nata a Bologna nel 2017 grazie a 30 fondatrici. Carpio dispone di un doppio osservatorio sull’universo rosa nei campi, quello dell’associazione ed anche dalla prospettiva di un’azienda simbolo, la Mazzoni. E’ nell’ufficio direzione e dei prodotti a marchio. Come colmare questo divario? "Il mondo femminile è da sempre presente con altissime percentuali nelle campagne, negli uffici ed anche nei centri...