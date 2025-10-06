Nei campi predoni senza freni. Azienda di funghi, oltre 15 furti: "Tir e trattori per 500mila euro"

Ormai ci ha fatto il callo, ogni sei mesi una visita. "Vedo le immagini scorrere sulle telecamere e telefono, chiamo i carabinieri. Poi mi vesto e vado anche io. Quei ’signori’ sono di casa", scherza Luigi Ricci Frabattista, imprenditore agricolo, una vita dedicata all’azienda che produce e vende funghi dal nord al sud dell’Italia. Ma a scherzare non riesce poi tanto.

Campagne di Ripapersico, comune di Portomaggiore. Ricci e Giovetti, si legge sull’insegna lungo la statale. L’idea è partita negli anni ‘60, pioniere il padre Bartolomeo Ricci Frabattista. E’ da 20 anni nel mirino delle bande dei trattori. "Ho subito oltre una quindicina di furti, tra quelli che sono riusciti a mettere a segno, quelli fortunatamente che sono andati a vuoto. Ho piazzato le telecamere, li vedo quando entrano in azione, gruppi di tre o quattro persone che ormai sono degli habitué. Ho messo l’allarme lungo tutto il perimetro. Mi hanno portato via trattori, camion del valore di 150mila euro, motrici di camion. Una notte mi hanno svuotato un’intera cisterna di gasolio, con calma, un lavoro pulito". Di fino. Ormai quei capannoni, poco oltre la ferrovia, a due passi dal cavalcavia, sembrano Fort Knox, Kentucky. Qui siamo a Ripapersico. E loro tornano, ogni sei mesi o poco più, ma tornano sempre. L’ultima visita l’altra sera, sabato, intorno alle 21. "Hanno forzato una porta, sono entrati, è suonato l’allarme. Hanno sentito la sirena e sono scappati. E’ andata bene". Ieri pomeriggio ha presentato denuncia nella caserma dei carabinieri, ormai lo conoscono bene. Un faldone di verbali che ricostruisce un calvario, una persecuzione. Le tappe, immagini che scorrono, tute scure nei fotogrammi, serrature che saltano e trattori, nuovi di zecca, spariti nel volgere di una notte. O poco più. "Sono professionisti, mettono a segno furti su commissione. C’è un mercato oltre frontiera. Dei mezzi, dei pezzi di ricambio. Alcuni anni fa hanno percorso con un camion i binari, sono arrivati marciando a cavallo della ferrovia". Far West, pionieri dello scasso tra i campi. Nei sobbalzi delle traversine, poi hanno percorso un tratto sterrato, fino a fare il loro ingresso dell’azienda. E lì è cominciata la razzia. La ferrovia è uno dei percorsi privilegiati, poi ci sono gli argini. "Chiederò alle Ferrovie se hanno immagini delle telecamere che hanno ripreso l’ultimo tentativo dei predoni, quello dell’altra sera. In genere colpiscono intorno alle 2, alle tre del mattino. Adesso hanno anticipato l’orario, alle 9 di sera".

Il padre gettò il seme. Luigi Ricci Frabattista, la moglie Monica e il figlio Francesco lo hanno fatto crescere. "Abbiamo clienti in tutta Italia, in Sardegna, Puglia, Sicilia. Fiore all’occhiello nella produzione di funghi". Su consiglio della madre, quando ancora studiava agraria all’Università di Bologna, fece una tesi sulla coltivazione dei funghi. Si laureò con 110. Il massimo dei voti, mancò la lode. Bei ricordi, primi passi, orgoglio d’impresa. Ma ci sono loro, eterno ritorno. Irriducibili del ’Ritenta sarai più fortunato’. "In tutti questi anni credo di aver subito un danno per 500mila euro. Ma non mi arrendo, controllo sempre le telecamere, quando l’allarme scatta corro nella mia azienda, i miei sacrifici. Continuerò a fare denunce". Era il 2005, il primo furto. Poi 2006, 2007, 2008, 2009. "Ogni anno almeno due volte, ho i filmati". Tute e grimaldelli, felpe e piede di porco. Per ogni stagione.