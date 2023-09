Nei giardini segreti Natura e ambiente sono protagonisti Il viaggio continua

‘Interno Verde 2023’, viaggio nei giardini segreti della città. La manifestazione si è aperta ieri, alla scoperta del giardino della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Il giardino di Palazzo Paradiso rientra quest’anno tra gli spazi aperti più suggestivi e curiosi di Ferrara inclusi nei percorsi di visita di Interno Verde, il festival diffuso che dal 2016 valorizza il meraviglioso patrimonio architettonico e botanico della città. Arricchisce l’evento un fitto programma di iniziative cittadine che proseguono anche oggi, iniziative dedicate alla natura e all’ambiente. Merende sotto gli alberi e visite guidate, laboratori per adulti e bambini, itinerari tematici, mostre, installazioni e performance artistiche. Prosegue l’ormai consolidata collaborazione tra l’Università di Ferrara e Interno Verde, la tradizionale manifestazione promossa dall’associazione Ilturco. Un appuntamento ormai consueto e imperdibile per l’Ateneo, che non si limita solo a far conoscere alcuni dei suoi splendidi ‘interni verdi’, ma interviene attivamente all’iniziativa con la partecipazione di docenti Unife ad alcuni incontri. Inoltre da anni sono molte le studentesse e gli studenti che si candidano come volontari per la manifestazione. Sono tre i ‘giardini’ dell’Università di Ferrara che potranno essere scoperti. l’orto botanico con i suoi meravigliosi giardini e la sua biodiversità vegetale (ingresso da corso Porta Mare, 2b), il giardino di Palazzo Trotti Mosti, sede del dipartimento di Giurisprudenza, uno spazio verde nel centro storico della città, adiacente al suggestivo ciottolato di via Ercole I d’Este (ingresso da via Arianuova 2bis), il Chiostro di Santa Maria delle Grazie, fulcro del polo chimico bio medico di Unife (ingresso da via Mortara, 70).

Nel Chiostro inoltre, oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile partecipare alle visite guidate della settecentesca Premiata Farmacia Navarra-Bragliani, custodita in uno dei refettori. Le visite guidate alla Farmacia, che afferisce al Sistema Museale di Ateneo (Sma), saranno per gruppi di massimo 10 persone e saranno condotte dalla professoressa Chiara Beatrice Vicentini. Sempre oggi, dalle 10 alle 13, sarà possibile anche assistere a presentazioni di docenti, ricercatrici e ricercatori del Laboratorio Terra&Acqua Tech del Tecnopolo di Ferrara e dei loro team, che presenteranno i risultati di alcune ricerche, i prototipi e i brevetti a cui stanno lavorando per migliorare la sostenibilità dell’ambiente in cui viviamo, ridurre l’inquinamento e promuovere stili di vita più rispettosi della natura. Info nel sito internoverde.it.