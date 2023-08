Nei guai due pusher di via Baluardi

Nuovi guai per gli spacciatori di via dei Baluardi. La squadra mobile ha eseguito una misura cautelare del divieto di dimora nella provincia estense emessa dal gip nei confronti di due stranieri accusati di spaccio di stupefacenti. Il provvedimento prende le mosse dagli esiti di un’articolata attività investigativa della polizia di Stato, condotta attraverso servizi di appostamento e osservazione, acquisizione di testimonianze, analisi di tabulati telefonici e riconoscimenti fotografici, in relazione ad alcuni nordafricani sospettati di spacciare hashish e marijuana nella zona di via Baluardi. Gli indagati, da settembre 2020 fino a settembre 2022, avrebbero effettuato in modo continuativo numerose cessioni di droga ai clienti che si recavano sul posto, anche senza aver fissato un appuntamento, così come riscontrato da un arresto in flagranza e dai sequestri di stupefacenti eseguiti nel corso dell’attività.