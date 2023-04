’Nei luoghi cari a Don Minzoni’, i giovani raccontano le sua vita

Le strade cittadine, arricchite da un allestimento urbano che ricorda la vita e la figura del martire del fascismo, saranno teatro il 28 maggio di una passeggiata animata, tra storia e realtà, nei luoghi di Don Minzoni, organizzata dall’Ecomuseo di Argenta in collaborazione con la Parrocchia, alla riscoperta dei luoghi cari a don Giovanni Minzoni, purtroppo oggi in gran parte non più esistenti. Il racconto della storia della città si intreccerà con quello della vita del parroco, narrata alla voce di chi più di tutti gli fu caro: i giovani. La partenza è prevista alle ore 16 dal Centro Culturale Cappuccini. L’itinerario sarà riproposto domenica 28 maggio 2023 alle ore 16 e sabato 24 giugno 2023 alle ore 20.30. Le prenotazioni obbligatorie al numero 0532808058 per informazioni: [email protected] da martedì a domenica 9.00-13.00 - 15.30-18.00. Don Minzoni nato nato a Ravenna nel 1885 da famiglia della media borghesia, studia in seminario. Ordinato sacerdote, destinato alla sede di Argenta, si occupa della povertà diffusa del bracciantato agricolo. Cappellano militare volontario nella prima guerra mondiale, decorato di medaglia d’argento. La sera del 23 agosto del ‘23, nei pressi della canonica, viene aggredito e ucciso a manganellate da alcuni squadristi facenti capo a Balbo che, travolto dallo scandalo e dal vasto moto di indignazione, deve dimettersi da console della Milizia.