Nei padiglioni della fiera. Tombola, giochi e preghiere. E c’è anche l’area per i cani

C’è chi ne approfitterà per andare al mare, magari a trovare gli amici per un pranzo in famiglia. Gli occhi al sito del Comune, nello scorrere degli aggiornamenti. C’è chi invece – dovrebbero essere 1.400 – preparerà il pranzo al sacco per passare un bel po’ di ore nel centro d’accoglienza nei padiglioni della fiera. Una domenica diversa, una domenica con la bomba.

Perché le lancette non si muovano troppo lente tra i padiglioni sono state organizzate alcune attività per gli anziani. Chi vorrà potrà farsi tentare dai numeri, giocando a tombola. Un passatempo – c’è chi ancora si ricorda quella volta alla sagra quando si portò via un prosciutto sotto gli occhi accesi dei rivali – che torna di moda in questa giornata, quando in tanti si troveranno lì, tra sedie e lettini, con l’obiettivo di ’ammazzare’ il tempo. "Ad accogliere queste persone ci saranno circa 250 volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana", afferma Alceste Zecchi, dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale. Non mancheranno anche giochi per i bambini, che dovranno essere accompagnati dai genitori. Dai numeri – nella smorfia la bomba fa 48, in tanti se lo aspettano – alla fede. E’ domenica, alle 10 verrà celebrata la messa, si prega. Per il pranzo è meglio seguire l’antico detto, aiutati che Dio ti aiuta. Il consiglio è quello di portarsi il pranzo al sacco da casa, anche se ci saranno bar aperti e magari i panini saranno offerti dai volontari. Un occhio al palato, l’altro alla salute. Non bisogna dimenticarsi di portare anche i medicinali da casa. All’ingresso dei padiglioni della fiera ci sarà un infopoint, una sosta magari per segnalare patologie e acciacchi di cui si soffre. Ci sarà anche un presidio sanitario per tutta la durata della giornata. E Fido, dove lo lascio? C’è spazio nella macchina organizzativa anche per i nostri amici a quattro zampe. Sarà allestita un’area per gli animali domestici. Che, almeno quelli di piccola taglia, dovranno viaggiare con il trasportino.

"Delle 400 persone che sono state ‘mappate’ dall’Ausl – ha precisato Monica Calamai –, pazienti seguiti a domicilio, quelli che necessiteranno di uno spostamento con ausilio poiché non capaci di farlo autonomamente sono 20. Di questi, 18 saranno trasferiti a Ferrara Fiere, 2 all’ospedale di comunità a Cona. Sono stati ridotti gli invii dal pronto soccorso e dalle aree di medicina interna della rete di ospedali al fine di svuotare le strutture private accreditate dentro la zona rossa, Quisisana e Salus. Domenica, al momento del brillamento della bomba, la prima struttura sarà vuota. La seconda conterà 30 pazienti che resteranno ricoverati". Pronte 15 ambulanze in grado di intervenire nel perimetro del disinnesco. Al Sant’Anna sono stati creati spazi per le emergenze legate alle operazioni. Tutto l’ospedale è in stato di preallerta. Nessuno confessa mai di essere superstizioso. Ma incrociare le dita non guasta.

Mario Bovenzi