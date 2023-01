Nei sacchetti di patatine il tesoro dei ladri

La sorpresa era nascosta in fondo ad una confezione di patatine, una sorpresa che luccica. Collane d’oro, orecchini, anelli e orologi erano stipati nel sacchetti e nei tubi di ’Pringles’, nota marca di croccanti patatine. Ancora, accartocciati e legati con gli elastici, rotoli di denaro in banconote da 50 e 100 euro per la ragguardevole cifra di 4850 euro. Il tesoro di una banda di ricettatori che – professionisti del mestiere – hanno fatto sfoggio di fantasia escogitando questo singolare nascondiglio. Ma quella montagna di sacchetti di svariate marche, buttati alla rinfusa nel sedile posteriore dell’auto, ha fatto alzare il sopracciglio del sospetto agli agenti della polizia stradale. Che li hanno aperti portando alla luce un bottino di monili d’oro, dubbia la provenienza. Denunciati l’uomo alla guida e il compagno di viaggio, molto conosciuti almeno dalle forze dell’ordine. Entrambi hanno alle spalle un curriculum costellato di truffe e furti. Era pomeriggio, venerdì pomeriggio, quando gli agenti della Stradale hanno visto passare e allontanarsi come una freccia, nel tratto fra i caselli di Ferrara Sud e di Altedo dell’autostrada A13, una Fiat 500L di colore nero. La pattuglia della sottosezione polizia stradale di Altedo (provincia di Bologna) ha intimato l’alt all’auto che puntava verso Bologna. Il veicolo è stato fermato al casello di Altedo. I poliziotti si sono avvicinati, hanno chiesto i documenti alle due persone a bordo. I due uomini sono stati accompagnati in caserma e i poliziotti hanno cominciato a controllare il veicolo sul quale viaggiavano. Una decisione che ha fatto centro. Del resto quel tubo di patatine, una confezione di colore rosso, così nascosto in mezzo ad altri sacchetti di svariate marche non sembrava essere lì per caso.

All’interno, sotto uno strato di patatine, erano stati nascosti oggetti preziosi, fra cui collane, orecchini, anelli e orologi. C’era anche quella cifretta di denaro in contanti, 4850 suddivisi in 14 banconote da 100 euro e 69 in un taglio più piccolo, da 50 euro. Agli agenti che chiedevano da dove venisse tutto quel ben di Dio loro due hanno risposto a monosillabi, tra un "non so" e un "non ricordo". I poliziotti si sono messi allora ad aprire tutti i sacchetti di patatine. Ancora sorprese. In un sacchetto della marca ‘San Carlo’, di colore bianco accuratamente richiuso dopo essere stato farcito tanto da sembrare sigillato, sono venuti alla luce collane ed anelli. I due sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, sono in corso indagini per risalire alla provenienza del bottino. Ori di famiglia che qualcuno piange ancora.

Mario Bovenzi