Nel 2022 aumento delle segnalazioni

Notevole l’impegno della polizia postale anche nell’attività di prevenzione, in particolare con i giovani, con le iniziative #cuoriconnessi e ’Una vita da social’. Ma anche di possibilità di denuncia 24 ore su 24 con il Commissariato on-line che proprio nel corso dell’anno appena concluso ha permesso al cittadino, abituato ormai a utilizzare la rete internet per svolgere le principali attività quotidiane, di rivolgersi agli agenti della Polizia Postale in qualsiasi momento e ovunque si trovi. Attraverso il computer, l’utente può segnalare comportamenti che giudica illeciti e chiedere aiuto per superare difficoltà e problematiche, anche nei casi in cui potrebbe essere fonte di disagio rappresentarle di persona, prprio come le estorsioni sessuali, i revenge porn e le truffe sentimentali.