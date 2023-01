"Nel 2023 il nome del candidato Pd"

FERRARA

"Nel 2023 presenteremo chi sarà il candidato del centrosinistra alle amministrative dell’anno prossimo". È il passaggio politicamente più significativo del messaggio di auguri che il segretario comunale del Pd, Alessandro Talmelli, rivolge idealmente alla città. Quasi come a dire che, da ieri, è iniziata la lunga corsa verso il prossimo appuntamento elettorale. "È stato un anno lungo – così Talmelli – , che ha stravolto le nostre vite. Avevamo iniziato riprendendoci dall’emergenza sanitaria, con grande difficoltà ma con un grande sostegno da parte dell’Unione Europea finalmente stavamo rilanciando il nostro Paese. E poi il 24 febbraio è ripiombata la guerra nel cuore dell’Europa. Mi ritornano in mente i bombardamenti su Kiev, l’esodo di milioni di profughi, i villaggi distrutti, bambini strappati dalle loro famiglie. Un’intera nazione portata allo stremo. Un Paese che confina con l’UE. L’aggressione russa all’Ucraina ha avuto ricadute gravissime anche nella nostra quotidianità, l’aumento del costo dell’energia e l’aumento del costo della vita ha colpito tutti. E poi la caduta del Governo Draghi". Arrivando alla quotidianità della città estense, Talmelli ripercorre i passaggi salienti del 2022. "A Ferrara ne abbiamo viste, come da ormai tre anni, di tutti i colori – attacca il dem – colpi di scena nella maggioranza, progetti di supermercati che andranno a peggiorare Ferrara, cantieri interminabili (quelli non mancano mai): ancora manca però, come da noi richiesto, il fondo per le famiglie più in difficoltà a causa del carobollette, speriamo arrivi nel 2023. Con esso spero arrivi un cambio di passo nel progettare la Ferrara del futuro: vorrei una città che possa diventare attrattiva per nuove famiglie, dove i giovani tornino a vivere, dove le imprese e i piccoli commercianti non chiudano. Una Ferrara che colga le opportunità di sviluppo: infrastrutturale, lavorativo ed ecologico. Noi continueremo ad esserci e a lavorare per questo". Anno nuovo, candidato nuovo

f. d. b.