Nel campanile il presepe a otto piani: "Fra le creazioni anche una barca"

Torna, per le festività natalizie, l’unico presepe verticale d’Italia, allestito lungo gli otto piani del campanile di Pomposa a Codigoro, grazie al meritorio impegno dei volontari delle associazioni Buonincontro e Mantello di Pomposa. "Confortati dal successo dello scorso Natale – scrivono – replicheremo anche nel prossimo, l’esperienza del Presepe in Campanile". Il titolo dell’allestimento, con la direzione artistica di Carla Pallareti, gli effetti luce e suoni di Gianluca Succi Cimentini, nonché dai dodici volontari che hanno lavorato al progetto dallo scorso 22 novembre, è "La Via degli Umili". "La salita al Campanile quest’anno sarà un invito a vivere con passione – proseguono – insieme agli umili personaggi del presepe, la nascita del nostro Signore. L’intento è di orientare i nostri visitatori alla riflessione, con un pensiero che va inevitabilmente alla martoriata Terra Santa". Per l’allestimento sono stati riciclati molti materiali utilizzati lo scorso anno, adattandoli a scenografie differenti come l’Annunciazione ed il piano dedicato al deserto con il palmeto e il suo significato. E’ stato necessario l’acquisto di reti elettrosaldate, carta e treppiedi per la costruzione delle palme di un altezza superiore a 2 metri, che sapranno catalizzare l’attenzione non solo dei bambini. Ulteriore materiale ecologico utilizzato per la realizzazione di una barca di quasi tre metri e mezzo, costruita completamente in cartone da recupero, con alberi per le vele e relativa attrezzatura da pesca che, senza ombra di dubbio, porterà mentalmente il visitatore ai tempi antichi. Il tutto costruito nella sede dell’associazione Buonincontro e con tanto dispendio di energie. Machiavelliche le acrobazie per portare ai vari piani del Campanile, alto quasi cinquanta metri, i diversi allestimenti preparati. Riadattata la grotta per la cui costruzione sono state utilizzate 80 metri quadri di finte rocce realizzate con carta riciclata, che ospiterà la natività. Sostituite le diverse fonti luminose dello scorso anno, con luci a led, mentre in alcuni piani si potranno udire musiche diverse. Il Presepe sarà visitabile da Natale fino al 7 gennaio, tutti i giorni dalle 15,30 alle 19,30, anche se l’accesso all’ultima salita sarà alle 19. Per informazioni si potrà chiamare il 340.5300299.

cla. casta.