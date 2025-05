Nel Castello scatti d’autore

Immagini, suggestioni e magia. Il Castello Estense di Ferrara ospita fino alla data dell’8 giugno una mostra dedicata ad Art Kane, leggendario fotografo newyorkese. Le sue immagini, che vengono pubblicate su riviste iconiche come Life e Vogue, hanno rivoluzionato la fotografia con un uso innovativo del colore, offrendo ai visitatori uno sguardo privilegiato e affascinante sul Novecento. La mostra rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di fotografia e per chi vuole scoprire il racconto visivo di un’epoca che ha segnato profondamente la cultura moderna.