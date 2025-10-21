Nel cuore il papà di King Kong: "Tessera mille al parà Rambaldi. Modellò per noi una statuetta"

Carlo Rambaldi, il re degli effetti speciali, della fantasia trasformata in immagini e personaggi, era anche un paracadutista. O meglio, è stato per anno socio paracadutista con la tessera numero mille dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia), sezione di Ferrara presieduta da Maurizio Grazzi. E’ lui a svelare questo singolare retroscena, alcuni aneddoti non tanto conosciuti. "Ha creato per noi una statuetta con un paracadutista, un capolavoro che custudiamo gelosamente. Il maestro Rambaldi è stato nostro associato già dal lontano 2008, anno del suo ritorno in Italia. Noi abbiamo l’onore di custodire alcune opere pittoriche che lui stesso ci ha donato. Opere grazie alle quali abbiamo potuto realizzare, anche con la collaborazione di altri pittori, una mostra completa sull’operazione Herring, che vuol dire sardina".

In una parete, dietro le sue spalle, ci sono chiusi in una cornice tre disegni, tre quadri, gli originali. "Li ha fatti per me Carlo Rambaldi, l’ultimo lo disegnò su un tovagliolo mentre eravamo al ristorante. Li conservo come reliquie". Il castello di Ferrara e quel parà, allacciato ad un piede il sacchetto, un disegno che mostra il tratto dell’artista. Maurizio Grazzi tiene tra le mani quello che sembra per lui un tesoro. Il paracadutista ha le braccia alzate, regge le funi del paracadute, sembra che stia prendendo il volo. La statuina è curata in tutti i dettagli, un piccolo capolavoro.

"Era un gigante, ricordo ancora quando si mise a disegnare su quel tovagliolo. Non riuscivo a crederci. E ne uscirono illustrazioni bellissime". I paracadustisti erano scesi dal cielo nella notte del 20 aprile 1945, cinque giorni e la guerra sarebbe finita. Erano 226 paracadutisti delle unità Folgore e Nembo. Missione, compiere azioni di disturbo dietro le linee tedesche a sud del Po. Ferrara, Modena, Mantova e Bologna. "Mi disse che quei teli bianchi nella notte, i bagliori della contraerea, gli erano sembrati come fiori giganteschi".

Mario Bovenzi