Nel Delta la roccaforte di Giorgia. Goro, Fratelli d’Italia supera il 50%: "Premiate le politiche sulla pesca"

Ne è certo Fausto Gianella, presidente de ‘La Vela’, una della cooperative più antiche della Sacca, e coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Goro. "Il boom del partito che si è attestato sul 51,8% è avvenuto sull’onda delle politiche del governo che è a fianco dei pescatori da quando è cominciata l’emergenza, l’esplosione del granchio blu. Il ministro Francesco Lollobrigida è venuto a Goro non solo per far sentire la sua presenza, ma per portare risultati, forme di sostegno. L’aiuto del governo è stato costante e veloce, proprio come richiede un’emergenza così pesante come quella che stiamo vivendo". Gianella ieri era a Roma, in commissione parlamentare con il senatore Luca De Carlo, proprio per un aggiornamento sull’invasione del killer delle vongole che sta mettendo a repentaglio l’economia di Goro, 3.450 abitanti, 1300 pescatori, il paese più colpito. Ma la situazione è pesante anche a Comacchio e Mesola dove si calcola ci siano 300 persone con partita iva rimaste senza lavoro. Nella commissione in senato anche Maria Bugnoli (sindaco di Goro), Massimo Genari, di ConUno, consorzio del quale fanno parte 1.395 soci, 32 cooperative, e Thomas Turolla presidente di Copego. A Goro si è verificato, nel confronto con le politiche del 2022 dove Fratelli d’Italia aveva fatto registrare già un buon risultato, un balzo dal 42,11% al 51,8. "Quasi dieci punti, una percentuale che regala entusiasmo e ci spinge ad accelerare, a continuare su questa strada". Ieri, in commissione, si è parlato dell’estensione degli aiuti anche al 2025 e dello stanziamento di altri fondi per incentivare la raccolta massiccia dei granchi blu. "L’impegno del governo c’è", sottolinea. Poi la stoccata. "La Regione sostiene di aver stanziato il famoso milione per aiutare i pescatori, noi vogliamo crederci. Ma vorremmo capire quando arriveranno quei soldi". A Goro, dove comunque bassa è stata l’affluenza (42,46) i dem si fermano al 18,96. La Lega è al 9,93%, seguita dagli azzurri che ottengono un 9,19. Crollo pentastellato: 3,48%.

Non solo Goro. Fratelli d’Italia ha fatto segnare picchi di consenso molto alti anche a Comacchio, l’altro Comune del Delta martoriato dalla presenza del granchio blu. Il partito ha più che raddoppiato i voti del Pd, staccandolo di oltre 20 punti percentuali. Siamo al 42,26% (FdI) contro il 20,42% del Partito democratico. Sorpasso di Forza Italia sulla Lega. Gli azzurri consolidano la terza posizione con un 9,47%. Il Carroccio è poco sotto al 9,06%. I pentastellati sono al 6,68. Avs al 3,85%.

Mario Bovenzi