Nel deserto del centro "Dal calzolaio al bar, sempre a fianco di chi resta in città"

di Lucia Bianchini

Tempo di ferie, ma sono tante le attività in città aperte anche ad agosto. "Noi stiamo facendo le ferie a turno – racconta Ana Maria Tamas di Sapori semplici in via Garibaldi –. Chiudiamo a Ferragosto perché lavoreremo nell’agriturismo di Masi Torello, gli altri giorni ci siamo, ma solo la mattina". Tanti anche i bar aperti in questi giorni, una garanzia per i turisti che approdano in centro.

Un metodo collaudato tra gli esercenti è quello di ridurre l’orario, lavorando solo la mattina. Ed andare in ferie a turno. "Noi non andremo in ferie – spiega Umberto Paltrinieri dell’omonima macelleria in via Cortevecchia –. Facendo solo le mattine abbiamo diminuito le ore di lavoro, quindi riusciamo a non fermare il servizio". Prende la parola Monica Latta del pasta fresca Le Delizie Ferraresi (via Carlo Mayr). "Essendo in tre – sottolinea – riusciamo ad alternarci ad andare in ferie. Nei tre mesi estivi teniamo aperto solo la mattina". Milena Mori, di Mori Frutta Frara, illustra il ’calendario’. "Mi fermo dal 14 al 16 – spiega –. Poi trasloco nel nuovo negozio, dove aprirò a inizio settembre, sempre in via Garibaldi". Non chiuderà proprio il negozio di calzolaio in corso Isonzo, se non nei giorni di ferragosto, Gabriele Prearo. "Mia moglie lavora – spiega –, a casa da solo mi annoio, quindi staccheremo più avanti, quando lei avrà le ferie. Il lavoro sta andando bene, noi calzolai siamo rimasti in pochi in città". Chiuderà per una settimana Zazie. "Dal 13 al 20 – raccontano Benedetta Cavallo e Sabrina Valea –. Abbiamo sempre chiuso la settimana di ferragosto per riposarci. La città si svuota e lavoriamo meno. La settimana dopo poi ci sarà il Buskers festival, quindi lavoreremo".