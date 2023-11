Nel disagio giovanile: "Insegniamo il rispetto fin da materna e asilo. Il web non è il demonio"

Il grande obiettivo, dice convinta, è quello di abbattere "l’isolamento sociale" e accettare l’iper-connessione giovanile tentando però di entrare in relazione con loro. Paola Bastianoni, docente Unife e delegata alle attività inerenti alla consulenza psicologica e al counselling, il mondo dei ragazzi lo conosce fin troppo bene. E le notizie dei sei giovani denunciati, degli scontri tra bande, dell’occhiata di troppo alla ragazzina del rivale, purtroppo non la stupiscono più di tanto. "In questo caso – attacca – siamo di fronte alla prima delle quattro tipologie di gang: non organizzata, massimo una decina di persone, età non superiore ai 16-17 anni, normalmente italiani".

Mentre le altre tre?

"Una gang organizzata, quella in cui lo scopo principale è delinquere ed è legata a una organizzazione criminale, infine quella ispirata sì a un’organizzazione ma senza esserne inserita nel contesto".

In un periodo dove le donne sono sempre più nel mirino, la miccia che avrebbe acceso lo scontro tra ragazzini sembra proprio una minore contesa.

"La donna, la ragazzina di mia proprietà. Questo scatta nella testa".

E questo poi può sfociare in futuro in qualcosa di tragico e sanguinario?

"Può succedere. Per questo bisogna cambiare la cultura e partire dall’inizio".

Si spieghi.

"L’educazione va insegnata fin dal nido e dalla materna. Mi riferisco all’educazione all’altro, al rispetto dell’individuo, all’etica relazionale. Insegnare fin dai primi anni del bambino che siamo tutti di pari dignità".

Un tema che, anche in maniera inconsapevole, ogni giorno viene violato, non crede?

"Questo il punto. Penso alla battutina sessista tra amici, colleghi, sui luoghi di lavoro, a scuola, e al sorrisino che ne consegue di compiacimento. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, dovrebbe contrastare il conformismo di questo modello dove per forza la donna deve compiacere. Fermiamo il modello di potere che, soprattutto, si sviluppo nel gruppo".

Perché i ragazzi oggi si dicono soli, isolati, non capiti dagli adulti e dalla società?

"Perché manca una comunicazione intergenerazionale e una condivisione positiva dell’online. Un esempio: negli anni ’50 c’era l’aggressione alla tv, si correva a casa di chi ce l’aveva, giovani e adulti, a vedere quello schermo che dava messaggi fin lì sconosciuti. Oggi ci troviamo di fronte al mondo online. Un mondo non arrestabile".

E che dunque andrebbe gestito, conosciuto e condiviso tra i due mondi?

"Esattamente. L’online non va demonizzato e il processo di condivisione serve per restare in comunicazione. I ragazzini oggi sono fin troppo connessi, questa cosa va accettata da noi adulti, assolutamente ben gestita per entrare in relazione".

Alcol e droga, altra piaga che si insinua fin dalla preadolescenza. Che cosa fare?

"Oggi divertimento vuol dire sballarsi. Non esiste piacere se non esiste lo sballo. Sport, musica, natura sono armi importanti, insegnano a divertirsi nel fare altro, nel raggiungere un traguardo, una medaglia, la vetta di una montagna attraverso la propria esperienza corporea. Proviamoci tutti".