"Nel gennaio 1985 l’elicottero di Craxi atterrò all’Aeroclub"

Caro Carlino, gennaio 1985, Ferrara era imbiancata. Quel giorno successe una cosa curiosa: l’elicottero sul quale viaggiava l’onorevole Craxi non atterrò dove era atteso da autorità civili e militari nella zona nord della città. Il pilota non riuscendo a individuare il punto di atterraggio dopo diversi tentativi fu obbligato ad atterrare in zona Aeroclub. La curiosità consiste nel fatto che in zona di atterraggio non c’era nessuno ad accoglierlo, cosicché Craxi si dovette fare alcune centinaia di metri, a piedi, tutto solo con i pantaloni arrotolati per non sporcarli di neve. Così si presentò all’ingresso della zona militare, dove chiese al sottufficiale di servizio un’auto che lo portasse dove era atteso. Colombo Biondi

* * *

CLARA E QUELLA LISTA NON DISPONIBILE Caro Carlino, ho telefonato ora a Clara ambiente, gestore dei rifiuti provinciali, chiedendo una lista delle quantità conferibili periodicamente nel centro raccolta di Bosco Mesola, e la risposta incredibile del centro servizi è stata “non esiste una lista disponibile per il contribuente, ma quando si reca in centro raccolta può visionare l’elenco dei possibili conferimenti, con indicate periodicità e quantità e... scriversela”. Quindi il cittadino può andare in centro raccolta e “ricopiare” la lista di cui dispone il personale di servizio. Evidentemente pubblicarla sul sito o comunque renderla disponibile pareva una soluzione troppo intelligente. Non è una riposata strepitosa per una multiutility che costa al contribuente come se fosse una azienda seria? Saluti, Enrico Bonfatti

* * *

INVASIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA NAZIONALE Caro Carlino, Putin ha invaso l’Ucraina per questioni di sicurezza nazionale, senza dichiarare guerra ma con un’ operazione speciale. Trump vuole impossessarsi della Groenlandia e, come Putin, per questioni di sicurezza nazionale, con l’unico problema di trovare un sinonimo di guerra di suo gradimento. Stessa cosa potrebbe fare la Cina per Taiwan, sempre per questioni di sicurezza nazionale con un diverso sinonimo. In Italia molti partiti, alla ricerca disperata di voti, vorrebbero un paese disarmato ma attenzione, se San Marino, adeguandosi al comportamento delle altre nazioni “per questione di sicurezza nazionale”, approfittando del disarmo dell’Italia, si volesse annettere l’Emilia Romagna come potremmo rispondere? Giancarlo Vicentini