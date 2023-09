Nel giugno scorso il tavolo tecnico con Unife ed Ergo

Il 14 giugno scorso, proprio sul problema degli alloggi, si era svolto in rettorato l’incontro del Tavolo tecnico costituito da Università, Comune di Ferrara ed Ergo. Parteciparono i rappresentanti dei proprietari immobiliari, delle sigle sindacali, delle associazioni di categoria e studentesse e studenti del Consiglio studentesco. L’incontro fu aperto dalla rettrice Laura Ramaciotti, con un punto della situazione sulle progettualità e sulle azioni messe in campo in sinergia tra i vari attori coinvolti. Tra queste la piattaforma Sottotetto, una banca dati creata da Informagiovani del Comune di Ferrara in collaborazione con Unife, dove agenzie e privati possono inserire le proprie offerte alloggio destinate all’utenza studentesca. Nel sito di Ateneo è inoltre disponibile una sezione dedicata alle residenze Ergo e ad altre soluzioni abitative che includono residenze universitarie del nostro territorio. "Stiamo portando avanti diverse progettualità – disse in quella occasione Ramaciotti - quali la futura residenza universitaria dell’Ippodromo. Nell’ottica di ricavare spazi aggiuntivi da destinare a residenze universitarie, il nostro Ateneo ha ricevuto proposte per diversi tipi di immobili: le stiamo vagliando rispetto alle esigenze specifiche dell’utenza studentesca, come la prossimità al centro cittadino. Abbiamo inoltre lanciato la proposta di convertire immobili con altre destinazioni d’uso alla funzionalità di residenze. Con il Direttore generale Marco Pisano, poi, stiamo presidiando il tema della mobilità e dei trasporti, attraverso un ulteriore tavolo tecnico con il Comune, Ami e Tper".

re. fe.