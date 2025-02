Nel locale con sostanze da sballo

Ancora arresti per spaccio nei locali notturni. E stavolta, nella rete degli agenti è finito un vero e proprio bazar dello sballo, dalla cocaina alle anfetamine. L’attenzione della polizia di Stato si conferma dunque alta nei luoghi del divertimento frequentati dai giovani ferraresi. Già nelle scorse settimane, lo ricordiamo, erano scattate le manette per ragazzi, anche molto giovani, che smerciavano sostanze proibite nei locali della città.

L’ultimo ‘colpo’ in questo senso è stato messo a segno proprio questo weekend, nella notte tra sabato e domenica. Durante un servizio finalizzato proprio a contrastare lo spaccio, la polizia ha arrestato due giovani, trovati in possesso di diverse sostanze stupefacenti destinate a essere vendute all’interno del locale. L’operazione è stata condotta dagli unomini dela squadra mobile. A seguito di recenti episodi che hanno visto coinvolti anche giovanissimi assuntori nel consumo di sostanze stupefacenti, gli investigatori della questura hanno quindi deciso di effettuare un servizio mirato all’interno di un locale notturno del capoluogo.

Durante l’attività, gli agenti hanno notato due giovani che si aggiravano con uno strano atteggiamento nelle sale, chiaramente non con il solo intento di passare una serata all’insegna del divertimento. I ragazzi sono quindi stati controllati e trovati in possesso di una vasta scelta di sostanze quali cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche come Mdma e anfetamine. I due giovani, provenienti da fuori provincia, visto il quantitativo di stupefacente recuperato sono stati arrestati.

Il pubblico ministero di turno ha disposto per loro la custodia ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice per le indagini preliminari. L’operazione dell’altra notte, si diceva, testimonia come resti alta l’attenzione della polizia di Stato sul fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che vede sempre più coinvolti i giovani ferraresi.

re. fe.