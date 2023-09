"Nel mare il futuro: pesca, settore strategico"

‘Progettiamo insieme la strategia di sviluppo locale del Gruppo di azione locale pesca e acquacoltura Costa Emilia-Romagna 2021-2027’. È questo il titolo degli incontri di consultazione nelle marinerie della regione che prenderanno il via domani da Goro e Comacchio. Il partenariato dell’attuale Flag Costa dell’Emilia-Romagna ha dato mandato a Delta 2000 per la preparazione della Strategia di sviluppo partecipativo (CLLD) di cui al Programma Nazionale Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) 2021-2027 che prevede, nell’ambito della Priorità 3 di "consentire la crescita di un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura’ e del relativo Obiettivo Specifico 3.1 di ‘contribuire a consentire un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità di pesca e acquacoltura’, l’attivazione dello strumento di sviluppo locale. L’obiettivo della programmazione sarà quello di mettere in campo azioni che aiutino a cogliere le nuove sfide poste dall’Unione Europea, che puntano a pesca e acquacoltura sostenibile, a dare risposte alle necessità poste dagli operatori del settore ittico che operano nelle marinerie della regione, da Goro a Cattolica. Nel percorso è fondamentale la consultazione di quanti sono interessati ed è questa la ragione degli incontri di consultazione che si svolgeranno a partire da lunedì. Il primo appuntamento è fissato alle 11 presso la sala consigliare del Municipio di Goro; il secondo, presso la sala consigliare del Municipio di Comacchio alle 15.30, seguito dal focus group ‘Analisi e focus sul comparto della pesca finalizzata alla elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale nel settore della pesca e dell’acquacoltura in Emilia-Romagna’, finalizzato a raccogliere i fabbisogni, progettualità e idee per contribuire alla definizione di scelte e identificazione delle azioni più pertinenti. Focus group che sono realizzati con il supporto di M.a.r.e. Scarl. Per garantire massima partecipazione sono stati approntati anche questionari, che si rivolgono ad operatori del settore, rappresentanti istituzionali, ma anche a cittadini, turisti e frequentatori della costa, compilabili entro il 15 settembre, e reperibili on-line all’apposito link pubblicato sul sito di Flag Costa Emilia-Romagna.

Valerio Franzoni