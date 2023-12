Nel mese azzurro la prevenzione fa un passo avanti

In occasione del mese azzurro F Medical Poliambulatorio, in collaborazione con Lilt Ferrara, promuove il prelievo venoso di Psa Reflex e prelievo di un campione per la ricerca del sangue occulto nelle feci gratuito per pazienti under 50 anni. Il #nastroazzurro di #LILT ci ricorda quanto sia importante diffondere il messaggio della prevenzione anche per il sesso maschile contro i #tumorimaschili. Come prendere appuntamento? Scrivere una mail a liltfmedical@gmail.com con i relativi dati anagrafici e numero di telefono, successivamente verrà chiamato dalla segreteria per fissare un appuntamento.