Nel nome del dottor Alberto Barioni. Un premio ai ricercatori doc

Nel corso dell’appuntamento annuale con la ‘Giornata del Medico’, nel Teatro Nuovo, sono stati assegnati i premi di ricerca dedicati al dottor Alberto Barioni da parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della nostra provincia.

Il premio, destinato a ricercatori under 35 iscritti all’Ordine provinciale e autori di progetti "originali, fattibili e trasferibili nel tessuto sanitario ferrarese", è stato assegnato anche a due professionisti sanitari dell’Usl di Ferrara. Tra i vincitori il dott. Francesco De Motoli, dirigente medico in formazione specialistica in Igiene e Medicina preventiva, in servizio presso la Direzione Medica dell’Ausl di Ferrara, e la dottoressa Francesca Petrarulo, chirurgo generale che lavora presso l’Unità Operativa di Chirurgia dell’Azienda Usl di Ferrara. Il premio è stato conferito allo studio del dott. De Motoli intitolato "Analisi della popolazione diabetica ospedalizzata per motivi non chirurgici, alla ricerca di un rapporto tra le glicemie pre- e intra-ricovero predittivo degli outcome clinici".

Si tratta di uno studio pilota svolto presso l’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale del Delta di Lagosanto, volto a valutare l’esistenza di un rapporto tra i livelli di glicemia intra-ricovero e quelli pre-ricovero dei pazienti con diagnosi di diabete di tipo 2 ospedalizzati per motivi non chirurgici. Il lavoro è diretto dalla prof.ssa Angelina Passaro del Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna dell’Università di Ferrara e dal dott. Salvatore Greco, dirigente medico di Medicina Interna co l’U.O. Premiato anche lo studio della dott.ssa Petrarulo: "Telesorveglianza e telemedicina in chirurgia colo-rettale: esperienza preliminare di un ospedale rurale". Il progetto si propone di offrire un telemonitoraggio ai pazienti con meno di 65 anni trattati per patologia benigne presso gli ambulatori proctologici dell’Unità Operativa di Chirurgia Provinciale, utilizzando questionari on-line secondo un modello di telemedicina “asincrona”, dopo la prima visita effettuata in presenza. Il lavoro è supervisionato dal prof. Carlo Feo, direttore del Dipartimento Interaziendale di Chirurgia delle Aziende Sanitarie ferraresi, e coordinato dal dott. Nicolò Fabbri con la collaborazione delle dottoresse Silvia Severi, Marta Fazzin e Laura Chimisso.