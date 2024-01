Nel nome della collettività: "Meno incidenti e traffico, i cantieri vanno realizzati"

"Abbiamo affrontato già espropri in altre aree dove ci sono nostri terreni, a Bondeno, Alfonsine. E’ fondamentale capire che queste opere sono indispensabili, la variante dell’Anas allontana il traffico da Argenta, da San Biagio. L’infrastruttura servirà anche ad evitare incidenti e tutti sappiamo quanto tragico sia il bollettino sulle nostre strade. Certo questo evidente interesse pubblico deve in qualche modo tenere presente le esigenze dei privati, bilanciare queste due ’variabili’". Nella saletta – in cornice foto e simboli che raccontano un mondo, quelle delle cooperative agricole – Sante Baldini, direttore e presidente onorario della Giulio Bellini, e il presidente Giuseppe Ciani, tracciano un quadro per raccontare come stanno vivendo ormai da tempo l’iter dell’infrastruttura. Anche il nome di questa realtà che vuole unire economia e solidarietà, agricoltura e impegno sociale è finito nell’elenco dei cento espropri. Terra verrà portata via alla cooperativa braccianti, uomini e donne che dal 1945 fanno dell’agricoltura una missione. "L’area è di una ventina di ettari e si trova dove sorgerà il viadotto – spiega Baldini –, verrà spezzata in due lotti, da una parte un appezzamento di 12 ettari, dall’altra di quattro". Coltivazioni divise in due. "Ci sarà – precisano entrambi – una strada per collegare le proprietà, non riteniamo di dover affrontare eccessivi disagi. E poi dobbiamo tenere conto dell’utilità per la collettività di questa opera, la nuova strada servirà a risolvere numerosi problemi legati al traffico". La statale 16 da sempre in alcuni tratti e in alcuni orari si trasforma in un imbuto, imbuto nel quale spesso a fare da tappo sono file e file di tir. "E’ un’opera attesa da tempo, da tanto tempo – riprendono –. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, dobbiamo riuscire a cogliere il cambiamento, è necessario capire che le opere vanno fatte proprio per la crescita di un territorio". La sede amministrativa della cooperativa è in via Antonellini, a Filo d’Argenta. Una palazzina bianca, i capannoni. Sanno bene cosa vuol dire, da queste parti, traffico in tilt, ingorghi, code di camion. "Il volume di mezzi che transita sulla statale 16 è molto alto – raccontano –. Spesso vediamo arrivare dentro il nostro Molino Sima camion ’traditi’ dal satellitare". Il rischio è che alcuni agricoltori si trovino con l’azienda divisa in due, una manciata di ettari tagliati fuori come un relitto finito alla deriva.

"Confidiamo che il percorso – l’auspicio – dopo tutti questi anni, dopo i ricorsi, gli stop al progetto sia stato definito nel migliore dei modi. Certo la strada da qualche parte deve passare. E’ chiaro quindi che se si allontana il tracciato magari da una casa o da un appezzamento si finirà per avvicinarlo ad un’altra abitazione, al terreno di un’altra famiglia. Confidiamo che ci siano fondati motivi alla base delle scelte che hanno portato a disegnare l’attuale percorso". Sante Baldini è lui stesso un simbolo della Bellini, i capelli venati di bianco è direttore da anni. Era il 1977 quando fece Il suo ingresso nella cooperativa. Una vita, tanta acqua sotto i ponti. Come quella dell’alluvione, 500 ettari scomparsi sotto un fiume nero per 40 giorni. "Abbiamo avuti danni ingenti", dice. I ristori? Chi li ha visti. "Finora nemmeno un euro", conclude amaro.

Mario Bovenzi