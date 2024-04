Nel nome dell’ambiente: "Boscaglia rasa al suolo per fare posto al market. I cittadini devono sapere"

La battaglia a difesa del verde di Anna Zonari, candidata sindaca. Ieri mattina è stato organizzato un presidio di alcuni esponenti che fanno parte della coalizione guidata da Zonari. L’iniziativa si è svolta nel sottomura all’altezza del baluardo dell’amore, dove sono stati tagliati 200 metri di boscaglia per il progetto del supermercato in via Volano. "L’intento di questa azione – dicono gli organizzatori al termine del presidio – è quello di riportare al centro dell’opinione pubblica lo sfregio avvenuto alcuni mesi fa per far sì che non avvengano più atti del genere nel futuro".

"Serve un piano organico del verde urbano". Lo esclamano alcuni degli esponenti della coalizione a sostegno della candidata sindaco Anna Zonari. Ieri mattina si sono recati nel sottomura, all’altezza del baluardo dell’amore, per riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sullo sfregio avvenuto più di due mesi fa, quando duecento metri di boscaglia sono stati tagliati per far spazio ad un supermercato. "Il verde – dicono – fu tagliato per far spazio ad una presunta pista ciclabile". In seguito alla vicenda ci fu uno scambio di accuse su di chi fosse la colpa tra l’amministrazione precedente e la giunta attuale. "A noi non interessa di chi sia la colpa – ha detto Federico Besio degli Ecologisti verdi, candidato con la Comune di Ferrara alle prossime amministrative che ieri era al presidio –, è successo qualcosa di vergognoso in favore dell’ennesimo supermercato nella nostra città. Siamo qui per riportare questo sfregio al centro dell’opinione pubblica per far sì che azioni di questo genere non avvengano più".

Gli esponenti presenti ricordano come il progetto sia della scorsa amministrazione, ma che nella conferenza dei servizi del 2021 non è stato fatto niente dalla giunta attuale per evitare il taglio della boscaglia. "Questo atto – spiega Alberto Squarcia, anche lui candidato con la Comune di Ferrara – comporta un problema anche paesaggistico ad un passo dalle nostre bellissime mura". Anche Sergio Golinelli, candidato con la Comune di Ferrara, rimarca come questo taglio del verde crei un forte impatto negativo nel contesto del monumento delle mura. E aggiunge: "Da quel che ci risulta questo progetto non è stato condiviso con i cittadini, che non hanno avuto modo così di dire la loro opinione su questo intervento". Sulle preoccupazioni per il futuro della cinta muraria si è pronunciato anche Gianni Squarzanti del Partito Socialista. "Tutt’oggi la cittadinanza non sa come verrà modificata ulteriormente quest’area. Abbiamo il diritto di saperlo", le sue parole. La difesa del verde urbano fa parte del programma di coalizione che si sta creando con la collaborazione della cittadinanza. "Con Zonari sindaca vogliamo difendere il nostro patrimonio verde", esclama Vanni Rizzioli di Possibile, anche lui candidato con per La Comune di Ferrara. "Come coalizione – prosegue con decisione – non ci fermeremo e vogliamo che si parli seriamente su ampio raggio della difesa del verde pubblico del nostro territorio. Proteggiamo i nostri beni culturali e paesaggistici".