Nel nome di Girolamo Frescobaldi: "Il mio brano, omaggio al maestro"

Assegnato il premio del primo concorso internazionale di composizione Girolamo Frescobaldi. Un progetto dell’Orchestra Sinfonica d’Este per valorizzare i nuovi talenti della musica contemporanea.

È Lorenzo Petrizzo con la sua ’Toccata’ il vincitore del primo premio assoluto dell’edizione d’esordio del concorso internazionale di composizione ’Girolamo Frescobaldi’, promosso dall’Orchestra Sinfonica d’Este. Un’iniziativa pensata per valorizzare la creatività e l’originalità dei nuovi talenti e per sostenere la creatività e l’innovazione nel panorama musicale.

Il concorso che porta il nome del grande compositore ferrarese ha visto la partecipazione di 37 compositori di Italia, Polonia, Spagna, Iran e Gran Bretagna, per un totale di 39 opere in concorso, suddivise in tre categorie: ensemble, strumento solo e orchestra. A presiedere la giuria di altissimo profilo, il maestro Adriano Guarnieri, affiancato da Cristina Landuzzi, Claudio Scannavini, Vincenzo Simmarano e Nicola Hansalik Samale, che, con competenza e perizia, hanno valutato le opere.

Tra i premi, spiccano la pubblicazione a cura della prestigiosa casa editrice Da Vinci Publishing e l’esecuzione da parte dell’Orchestra Sinfonica d’Este della composizione vincitrice assoluta: appunto la ’Toccata’ di Lorenzo Petrizzo. "Il mio brano per l’orchestra è un piccolo omaggio a Frescobaldi", spiega l’autore.

I vincitori. Categoria A – Ensemble (fino a 12 elementi): Saverio Pandolfi ’Il richiamo dell’ora blu’; Filip Goldanowski ’The Matter of Convergence’; Hugh Collins Rice ’Le tombeau de Leonardo’. Categoria B – Strumento solo. Mario Folli ’Sonata III per Clarinetto solo’; Stefano Bonilauri ’Petite suite’; Alberto Giglioni ’Pour Violon’. Categoria C – Orchestra. Lorenzo Petrizzo ’Toccata’; Alvise Zambon ’Keep falling on my head’; Luca Fialdini ’Fiori oscuri’.