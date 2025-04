Nel nome di Wojtyla. Parco dedicato al Papa

È stata approvata, tramite delibera di giunta, la richiesta del gruppo Lega di intitolare il parco di via Costanza Monti Perticari a San Giovanni Paolo II, per il 35° anniversario della visita del Pontefice nella provincia di Ferrara. Nel parco si è da poco concluso il cantiere avviato nell’ambito del progetto Operazione parchi sicuri. "Esprimo piena soddisfazione per questa iniziativa che si inserisce perfettamente nel percorso di riqualificazione avviato con il progetto Operazione parchi sicuri", ha commentato l’assessore alla sicurezza Cristina Coletti.