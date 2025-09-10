Nel palazzo abbandonato il bivacco dei clandestini

Un’intensa attività di controllo del territorio nel fine settimana per i carabinieri della Compagnia di Cento, impegnati in un’operazione straordinaria finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, al degrado urbano e alla prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovani.

I risultati. Un uomo, 43 anni, è stato denunciato alla Procura per essersi rifiutato, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, di sottoporsi all’accertamento etilometrico e drugtest. Tale rifiuto è costato inoltre la sanzione accessoria della confisca del veicolo. L’atteggiamento dell’uomo durante le verifiche, nervoso e poco collaborativo, ha spinto i militari ad effettuare anche una perquisizione sul posto, che ha permesso di rinvenire una dose di hashish e una di cocaina. Il possesso della droga ha fatto inoltre scattare la segnalazione alla prefettura per uso personale di stupefacente e il contestuale ritiro della patente di guida.

Proseguendo, un giovane, 27 anni, controllato mentre era alla guida della propria autovettura, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso 2 dosi di hashish occultate in una tasca dei propri indumenti. È così scattato il sequestro della droga, il ritiro della patente di guida e la segnalazione per uso personale di stupefacenti alla Prefettura.

Infine due cittadini extracomunitari senza fissa dimora, tra i 30 e i 40 anni, sono stati denunciati alla Procura per invasione di terreni o edifici. I due, sorpresi all’interno di uno stabile abbandonato nella prima periferia della città del Guercino, avrebbero allestito un bivacco di fortuna causando anche dei danni alla struttura, denunciati dal proprietario dell’immobile. Inoltre, non essendo in regola con i documenti di soggiorno, sono stati accompagnati presso la locale Questura per le procedure di espulsione.