Nel Pd di Comacchio ecco il comitato per Elly Schlein

Il Partito Democratico di Comacchio si prepara al congresso e alle primarie che vedranno l’elezione del nuovo segretario. Dei quattro candidati alla segreteria nel territorio lagunare sono nati due comitati: uno a sostegno dell’ex eurodeputata, vice presidente della regione Emilia Romagna e oggi onorevole Elly Schlein, ed uno a sostegno del presidente della regione Stefano Bonaccini. Il comitato ‘Parte da noi’ Comacchio a sostegno di Elly Schlein è composto da una ventina di persone tra iscritti e simpatizzanti, tra cui il segretario del Circolo Pd Comacchio Michele Farinelli, l’ex vice sindaco di Comacchio Denis Fantinuoli, il dottor Massimo Antonelli, Anna Simioli, Adolfo Trasforini, Nicola Tassella, Lorena Bonazza, Beatrice e Sandro Colombi. "Riteniamo la candidatura di Elly un segnale forte ed importante per una svolta all’interno del Partito, ed un relativo cambio di classe dirigente necessaria – affermano dal comitato –. Nuova linfa per questo partito che si è adagiato negli ultimi 10 anni a governare perdendo probabilmente il contatto con le basi. La speranza è che si possano recuperare i valori di una sinistra di cui in Italia oggi c’è bisogno". Il comitato è legato al coordinamento provinciale ’Parte da noi’ di Ferrara. Per un sostegno attivo al congresso costituente e primarie, le e-mail sono: [email protected]; [email protected]