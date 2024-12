Nel presepe c’è il mondo del lavoro: "Augurio per gli operai Berco e Vm"

"Fossalta, paese dei presepi", basta superare il cartello per capire un po’ quello che ti aspetta. Poco più di 200 abitanti – dall’ultimo aggiornamento sono 205 –, è stato il sindaco Fabrizio Pagnoni a voler intitolare così quella frazione, un po’ di case, il bar, la chiesa nel nome di Sant’Andrea. Nello spiazzo davanti, nell’angolo cosparso da un po’ di ghiaia dove c’è anche la canonica, è parcheggiata una Fiat Multipla grigia. Un amante del footing si ferma giusto il tempo per dare una veloce indicazione. "Il presepe è in chiesa, si entra da lì", e si allontana con una tutina aderente, giallo fiammante nel cielo ancora un po’ grigio della mattina. Oltre la porta, un alto mondo, dedicato al lavoro. E’ il presepe che hanno realizzato un gruppo di amici di lunga data, sono quasi tutti in pensione. Uno di loro ha lavorato per una vita alla Berco, l’azienda di Copparo che rappresenta po’ il paese, almeno fino a qualche mese fa quando sono stati annunciati a sorpresa 480 esuberi. "Non vedo un bel futuro per la nostra Berco", dice Edmondo Tuffanelli, che fa un po’ da cicerone tra quei mestieri. C’è un pescatore, il fornaio, l’osteria con i tavoli e i bicchieri di vino, su una mensola una pagina del Carlino. "Ho fatto in miniatura una trattoria di Santa Maria Codifiume, da Neno", racconta Mauro Molfetta, per una vita tra i reparti della Vm Motori di Cento, fino a qualche anno fa orgoglio del metalmeccanico, da tempo scossa da venti a volte gelidi. "Abbiamo ricreato i lavori, i mestieri della nostra gioventù, della nostra adolescenza. Il periodo tra gli anni Sessanta e Settanta. Lì – indica una casupola – c’è anche il fabbro. Un po’ il simbolo del metalmeccanico, il ferro, il fuoco per forgiare, la creazione. E’ il nostro presepe un omaggio al lavoro, una speranza per tutti quegli operai che stanno atraversando un periodo non facile. Perché sia anche per loro un buon Natale. Che lo sia per tutti". Nella squadra che ha creato quel presepe – aprirà le porte a ridosso del 25 e accoglierà i visitatori fino al giorno della Befana – oltre a Edmondo Tuffanelli, che chiamano semplicemente Mondo, e Mauro Molfetta ci sono anche Simone Bottoni, ex dipendente di Hera, Luca Poli, l’unico che ancora lavora, e Fabio Cavallini, anche lui alle spalle il mondo dei cingoli e della ruota dentata, da sempre alla Berco fino al giorno della pensione. In una nicchia c’è la Natività. Poi una riproduzione del vecchio ospedale Sant’Anna, uno scorcio di via Volte. La notte, il clima almeno lì va a comando, diventa giorno. Appaiono particolari prima un po’ nascosti. Una sedia a dondolo di legno, un’anziana con il fazzoletto in testa. "E’ il nostro buon augurio, dal paese della Berco, dal villaggio del lavoro".

E’ orgoglioso ’Mondo’ quando racconta che il sindaco li chiama ogni anno. "Ci chiede di eralizzare un presepe anche in Comune, ci tiene molto". Ci sono state anche parentesi amare quando – c’era il Covid, scorrevano immagini di camion che portavano via morti – le statuine restarono nei cassetti, chiuse in qualche madia. "Da due anni siamo tornati, in questa chiesa, con le nostre capanne, un villaggio dove ogni cosa è ferma alla nostra infanzia".

Mario Bovenzi