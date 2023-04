Nel ricordo di Don Minzoni "Presto la beatificazione"

Celebrazioni minzoniane: avviato sabato scorso ai ’Cappuccini’ il programma per ricordare il martirio di Don Giovanni Minzoni, nel centenario della sua uccisione avvenuta per mano fascista il 2 agosto 1923. Molti gli inviatati a questo importante evento, cento anni dopo l’assassinio del "prete, cappellano militare ed eroico soldato decorato con medaglia d’argento, nonchè educatore di nuove generazioni". Un sacerdote che, ucciso all’età di 38 anni, sacrificò, come è stato detto, la sua vita per "non aver voluto mettersi in riga" e l’aver fondato una squadra di "Scout" o meglio "Giovani esploratori" considerati dall’allora regime "antitetici ai sabati balilla". A fare gli onori di casa il sindaco Andrea Baldini. Tra gli intervenuti, la dirigente bibliotecaria Benedetta Bolognesi, gli storici ed autori di libri a tema Giuseppe Masetti e Gian Luigi Melandri, la consigliera regionale Marcella Zappaterra, il sindaco dei ragazzi Nicola Rizzo, l’onorevole Aldo Preda. Che ha raccolto e rilanciato la proposta, avanzata dal primo cittadino, "per chiedere la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella". La partecipazione del Capo dello Stato, così come già avvenuto in precedenti occasioni, è sostenuta dall’intera comunità, e "sarebbe il fiore all’occhiello, un autorevole significato istituzionale alle manifestazioni commemorative". Molto atteso l’intervento del Vescovo Mons. Lorenzio Ghizzoni. Che ha confermato l’avvio della causa di beatificazione di Don Minzoni, ora "servo di Dio". Un percorso "che comunque non sarà breve -ha sottolineato il prelato- ma che verterà su due filoni: il martirio religioso o per virtù eroiche".

Si è poi insediato l’apposito comitato promotore: Comune di Argenta e Ravenna, rappresentato dall’assessore Livia Molducci, parrocchia di Argenta-Don Fulvio Bresciani, gli scout di Agesci e Cngei, le associazioni Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Anpi, le scuole, centri di studio, archivi e musei. Appuntamenti e calendario sul sito web www.centenariodonminzoni.it. In prima battuta letture di brani del diario, la mostra foto-documentaria ed il volume illustrato ’La strada dei mille errori’ di Gianfranco Vanni".

Nando Magnani