Nel segno della tecnologia con ‘Il futuro è già qui’

Ambiente, nodo immigrazione e intelligenza artificiale. Questi i grandi temi su cui si discuterà durante i tantissimi incontri organizzati nella tre giorni di festival. Anticiperà la rassegna vera e propria il concerto dei Kula Shaker questa sera alle 21 al teatro Comunale, organizzato da Ferrara Sotto le Stelle.

L’apertura sarà sulla tecnologia con ‘Il futuro è già qui’ domani, alle 11, al cinema Apollo con Ghemon, Evelina Jelenkowska Lucà della commissione europea, il giornalista Massimo Temporelli e gli studenti dei licei Ariosto e Carducci. Alle 16, sempre all’Apollo, con ‘Reporter Slam’ cinque giornalisti presenteranno in pochi minuti le loro inchieste e sarà il pubblico a decidere chi vincerà, alle 17,30 alla sala 4 del cinema Apollo Giovanni de Mauro incontrerà gli abbonati di Internazionale e alle 19 all’ex Teatro Verdi la presidente onoraria di Arci, giornalista e scrittrice Luciana Castellina dialogherà con lo scrittore Christian Raimo sulle sfide della Sinistra per il futuro. Alle 21,30 nel cortile del Castello si parlerà di patriarcato con una divertente stand up comedy dell’attrice Luisa Merloni. Sabato 30 alle 11,30 ad Economia si parlerà di ecologia con ‘Reduce-reuse-recycle’ di Rita Cortesi dell’Università di Ferrara, alle 16 al ridotto del teatro Comunale il tema sarà invece il lavoro di cura, con ‘Il lavoro che fa girare il mondo’, organizzato in collaborazione con Cidas, mentre alle 22,30 si festeggerà il compleanno del settimanale internazionale ballando al djset di Khalab nel cortile del Castello.

Domenica primo ottobre alle 11,30 ad Economia Marianna Gilli, docente di Unife, spiegherà le implicazioni etiche, tecnologiche e ambientali del produrre carne in laboratorio, alle 14,30 al teatro Comunale Annalisa Camilli intervisterà il giornalista Mathieu Aikins che racconterà la storia di Omar, in fuga dall’Afganistan. Alle 16 all’ex teatro Verdi il tema sarà il lavoro sessuale con la presentazione del libro ‘Prostituzione e lavoro sessuale in Italia’ di Giulia Garofalo Geymonat e Giulia Selmi, in collaborazione con il Centro Donna e Giustizia. Insieme ai 12 workshop su giornalismo, traduzione, scrittura, grafica, fumetto, ma anche intelligenza artificiale, podcast, serie tv e altro ancora, tornano anche le rassegne di Mondovisioni, con tanti documentari su attualità, diritti umani e informazione, a cura di CineAgenzia, Mondoascolti, la rassegna di audiodocumentari a cura di Jonathan Zenti, Internazionale Kids dedicato ai più piccoli e In Redazione, che mostrerà il dietro le quinte del giornale. In tutte le giornate di festival saranno inoltre organizzate visite guidate alla mostra fotografica ‘Voci dal Mare’, organizzata da Medici Senza Frontiere che raccoglie le immagini scattate sulla nave Geo Barents, a donne e uomini che affrontano il mediterraneo centrale, la rotta migratoria più pericolosa al mondo.

