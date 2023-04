Nel segno delle tradizioni Studenti a lezione d’artigianato

I ragazzi del liceo artistico Dosso Dossi incontrano e studiano l’antica tradizione del graffito estense. "Come liceo artistico, uno dei nostri obiettivi è recuperare le antiche tradizioni culturali e artistiche della nostra città e collaborare con l’artigianato artistico – spiega Francesca Barbieri preside del liceo artistico di Ferrara Dosso Dossi – motivo per cui abbiamo accettato di collaborare con Cna per questo progetto, che coinvolge studentesse e studenti della nostra scuola". Sono iniziate le lezioni pratiche di artigianato artistico rivolte agli studenti della classe 4ª indirizzo Arti Figurative del liceo artistico Dosso Dossi di Ferrara. Il progetto, nato dalla collaborazione di Cna Ferrara con l’Istituto scolastico, vuole mostrare ai ragazzi un’importante tradizione del nostro territorio: il graffito ferrarese. Dopo un ciclo di lezioni teoriche che hanno fornito agli studenti il contesto storico e culturale sono iniziati i laboratori. Gli studenti si avvicineranno alle tecniche di lavorazione a graffio delle ceramiche estensi, sotto la guida di due ex docenti del Dosso, Riccardo Biavati, scultore e ceramista, Presidente di Cna Ceramica Ferrara, e Luigi Minardi.

"Stiamo portando avanti questo progetto insieme a Cna perché crediamo tantissimo nell’antica tradizione del graffito ferrarese – afferma Riccardo Biavati, artigiano e socio di Cna – non vogliamo che scompaia". "Abbiamo iniziato questo percorso con un’introduzione in storia dell’arte per far comprendere al meglio il contesto socio-culturale che ha reso così importante questa tecnica per poi passare alle lezioni pratiche che abbiamo appena avviato", spiega Silvia Pagnoni, professoressa del liceo artistico Dosso Dossi. "Vedere i ragazzi così attivi su questo lavoro è emozionante – dice Linda Veronese, responsabile Cna Artigianato Artistico di Ferrara –. E’ una grande occasione d’incontro tra il mondo dell’artigianato e il mondo della scuola con un obiettivo comune: il recupero della tradizione del graffito estense, forte identità del nostro territorio di valenza anche turistica che non va persa ma al contrario deve essere trasmessa alle nuove generazioni che speriamo possano cogliere le possibilità anche lavorative di un percorso nell’artigianato".