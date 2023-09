Nel segno di Tazio Nuvolari. I bolidi fanno tappa in centro

Approda in centro storico ad Argenta il "Gran Premio Nuvolari": domenica prossima a partire dalle 10,30 sfileranno rombanti per una sosta tecnica (punzonatura) gli equipaggi della trentatreesima edizione della corsa dedicata al pilota mantovano Tazio Nuvolari leggenda dell’automobilismo e del motociclismo tricolore. Il Gran Premio vede coinvolti "Mantova Corse" con il patrocinio del Comune di Mantova e si svolge nel rispetto delle norme delle più importanti federazioni in materia di motorismo storico nazionale ed internazionale: FIA, FIVA, ACI Sport e Club ACI Storico. La tappa argentana è organizzata dall’associazione locale "Herbie" e dal "Motoclub 44011" con il patrocinio del Comune di Argenta ed il supporto di Ascom Confcommercio. "E’ un settembre ricco di eventi per gli argentani: dalla Fiera, lo scorso fine settimana, a questo imminente appuntamento con la storia del motorismo mondiale ed ancora nelle prossime settimane con un evento dedicato agli amanti del cicloturismo con "Far Gravel" lungo i sentieri e gli sterrati del Reno - spiega Alessandro Draperis, presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Argenta - come associazione siamo fortemente impegnati nelle azioni di promozione e crediamo nella valorizzazione delle eccellenze del nostro territorio e dei centri storici".

f.v.