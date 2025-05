Nel videoclip risuona il rispetto della legalità. I ragazzi parlano di diritti e libertà con il rap

Diffondere la cultura della legalità attraverso le note musicali del rap, il canale di comunicazione che oggi è il più diffuso fra i giovani. E’ l’idea “Rap e legalità” su cui hanno lavorato gli studenti e le studentesse delle scuole del territorio (I.C. di Comacchio, I.C. di Porto Garibaldi e Istituto Remo Brindisi) per un intero anno scolastico realizzando, grazie all’esperienza del rapper emiliano, Manuel Simoncini, testi originali di brani che sono stati trasformati in videoclip dall’esperto videomaker Maurizio Cinti, mentre le basi musicali sono state prodotte dal fonico Lorenzo Borgatti della Civica Scuola di Musica di Comacchio. Una vera équipe artistica di lavoro, dunque, che ha supporto i ragazzi e le ragazze, veri protagonisti del progetto.

I lavori sono stati presentati questa mattina, in Sala Polivalente, davanti alla vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Maura Tomasi e alla responsabile dei Servizi educativi del Comune di Comacchio Giorgia Mezzogori. "Una giornata restitutiva del lavoro svolto durante l’intero anno scolastico", ha detto la Mezzogori per spiegare l’iniziativa della mattina resa possibile grazie a un contributo del Comune di Comacchio e della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge regionale 18/2016 per la promozione della legalità. ’La musica è espressione di libertà’, ha dichiarato la vicesindaca Tomasi, aggiungendo: "E la libertà che oggi voi avete, in altre parti del mondo, non è così scontata come da noi, e si costruisce agendo ogni giorno, con piccole azioni quotidiane, da compiersi nel rispetto della legalità. Ognuno di voi può contribuire, in piccola parte, a diffondere la legalità perché per farlo non c’è bisogno di essere persone importanti". L’incontro è poi proseguito con l’interazione degli studenti e delle studentesse con il cantante rap Simoncini. Commentando i testi delle canzoni, ragazzi e ragazze hanno infatti potuto esprimere il loro pensiero sulle parole contenute nei testi delle canzoni prodotte a lezione. Alla presentazione hanno preso la parola anche alcune delle insegnanti che hanno seguito le classi nella realizzazione del progetto “Rap e legalità”: forte è stato l’entusiasmo dei ragazzi e delle ragazze che hanno mostrato un interesse attivo e partecipativo al progetto, grazie al quale hanno avuto la possibilità di esprimere sé stessi, le loro passioni e i loro sentimenti, guidati da una sapiente guida “rapper”. Anche questa volta la musica ha lasciato il segno. La musica come strumento per unire mondi, per fare crescere le giovani generazioni. Perché dietro i ritornelli, ci sono slogan di verità, con importanti insegnamenti di vita. Le giovani generazioni vengono coinvolte, diventano protagoniste. Un obiettivo raggiunto.