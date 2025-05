Nella Basilica di San Giorgio la magia dell’organo

Oggi, alle 21, presso la Basilica-Santuario di San Giorgio l’organista titolare del tempio Maestro Luigi Locatelli terrà l’ultimo concerto d’organo sul grande strumento che è presente nella chiesa, il concerto si svolge nell’ambito dei festeggiamenti per i Santi Patroni Giorgio e Maurelio. Il programma spazierà tra i secoli XVII e XIX, tra il periodo barocco e quello del primo romanticismo nella musica sacra. Si potrà così udire il concerto da chiesa di Giuseppe Torelli appropriato all’organo da Johann Gottfried Walther, il grande Preludio e fuga in mi minore BWV 548 di Johann Sebastian Bach, il corale “Vater unser im Himmelreich BWV 762 sempre di Bach, il Trio in do minore KrebsWV 473 di Johann Ludwig Krebs che fu definito il migliore allievo del sommo di Eisenach, il Preludio e fuga in do minore di Carl Czerny, autore della prima metà dell’Ottocento più noto per i suoi studi pianistici ma che qui dimostra grandi abilità di compositore organistico. Un viaggio nelle atmosfere del passato lungo le note dell’organo.