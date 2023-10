"Nella Finanziaria nulla che riguardi le pensioni di invalidità"

Caro Carlino,

nella recente manovra finanziaria leggo di tutto: tagli, età pensionabile, aumenti di pensioni ma non una parola una su quelle di invalidità! E sì che il centrodestra, la Lega in particolare, ne aveva fatto uno dei cavalli di battaglia in campagna elettorale. C’è una ministra apposta per le disabilità e il risultato è il silenzio totale. E parlo anche di sindacati, associazioni varie per i diritti invalidi, giornali e trasmissioni televisive. Certo, con le nostre laute pensioni, in media di 300 o 500 euro al mese, possiamo aspettare un altro po’. Un paese che non si occupa delle persone fragili, degli ultimi, non è un paese civile e questo silenzio è veramente assordante.

Una lettrice invalida al 100%