Nella lettera pastorale di Perego ambiente, pace e accoglienza

’Insieme sulla strada di Emmaus’ è il titolo della lettera pastorale inviata dall’arcivescovo Gian Carlo Perego presentata domenica in seminario e inviata a tutte le parrocchie della diocesi. Dopo una prima parte dedicata al racconto evangelico, gli orientamenti pastorali si domandano: "Come vorremmo la nostra città?". "La nostra – scrive monsignor Perego – è una città mobile, dove arrivano e partono persone, dove si fermano persone per un periodo di studio. Questa mobilità non è più dalla campagna alla città, ma dal mondo alla città, vista la presenza di almeno 150 nazionalità diverse in città (il 10,5% della popolazione) e in provincia (il 9,8% della popolazione), che stanno cambiando la scuola (il 12% degli studenti è straniero), la famiglia (numerosi matrimoni misti, con la nascita da uno o due genitori stranieri già del 25% dei nuovi nati in Emilia-Romagna e del 20% in Veneto), l’impresa (sono il 12% le imprese gestite da lavoratori immigrati in Emilia-Romagna con una crescita annuale che vede, a fronte del calo di imprese italiane, il 15% in più di imprese straniere) sta cambiando anche la nostra città, i paesi, le nostre comunità parrocchiali e il mondo dell’associazionismo". Una mobilità, scrive il vescovo, che "va governata, non negata o fermata, perché il sostegno alle famiglie per la natalità e all’occupazione è uno dei fattori fondamentali per limitare il crollo demografico della nostra città e del territorio, ma soprattutto per ridisegnare il futuro della città. Da soli non siamo capaci di costruirlo questo futuro". Secondo Perego "in una città mobile conta molto l’estensione e non la limitazione della cittadinanza, cioè della responsabilità sociale e politica. La necessità di educare alla cittadinanza viene da “una forte tendenza individualistica” che permea la società, che limita l’azione e la dimensione sociale come semplicemente funzionale a degli interessi personali". Ecco perché "deve crescere il senso di appartenenza mondiale, quella dell’uomo planetario (Balducci), della fraternità, come ci invita a fare Papa Francesco". Nella lettera pastorale il vescovo fa anche il punto sulla riorganizzazione delle parrocchie, richiama i fedeli al rispetto dell’ambiente e mette in guardia dai "rischi di un nuovo protezionismo e corporativismo, sia nelle politiche sociali che culturali", contro il quale "siamo chiamati a riaffermare in città l’universalismo di alcuni diritti, con una forte attenzione alla relazione d’aiuto e all’accompagnamento". Infine un invito: "Occorre costruire in città una nuova relazione diffusa e intelligente, con un’attenzione preferenziale ai più deboli, con un orecchio alle “attese della povera gente”".