Nella morsa del ‘branco’ Pugni, calci e bastonate per rapinare due giovani Arrestati quattro minori

di Federico

Malavasi

Prima le minacce con un coltello, poi le botte. Calci, pugni e infine anche le bastonate. Il tutto per un cellulare e una manciata di spiccioli. La furia del ‘branco’ – quattro ragazzini italiani di età compresa tra i 16 e i 17 anni – si è scatenata su due giovani pachistani, uno dei quali dopo il pestaggio è finito all’ospedale. Un raid violento e insensato che non è rimasto impunito a lungo. A poche settimane dall’aggressione, avvenuta in piazza della Repubblica a Portomaggiore, i carabinieri hanno individuato i presunti responsabili. Il cerchio si è stretto nella mattinata di lunedì, quando i militari portuensi hanno arrestato i quattro minori, dando esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Bologna, il quale ne ha disposto il collocamento in comunità. Il provvedimento del giudice è arrivato al culmine di una delicata attività di indagine iniziata la sera del 10 maggio.

I fatti. Portomaggiore, piazza della Repubblica. Due pachistani stanno chiacchierando tra loro. Il più anziano ha 22 anni, il più giovane 17. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la coppia viene avvicinata da un gruppo di ragazzini. Forse si conoscevano e non è escluso che in passato ci fossero già stati degli screzi, aspetto sul quale sono in corso accertamenti. Quali che fossero i rapporti tra i protagonisti, l’esito di quell’incontro è da brividi. II branco circonda i due stranieri. Uno estrae un coltello a serramanico e lo punta contro i malcapitati. La baby gang vuole tutto quello che hanno in tasca, altrimenti sono guai. Il resto è la cronaca di un pestaggio in piena regola. Il più anziano dei pachistani cerca di difendere il più piccolo, finendo al centro di una tempesta di colpi. Partono calci, pugni e spuntano i bastoni. Il 22enne fa appello a tutte le forze per difendersi, ma alla fine viene sopraffatto. Finisce a terra e il quartetto continua a infierire, nonostante fosse ormai inerme. I colpi lo raggiungono ripetutamente alla testa, fino a quando non perde i sensi. A quel punto, il branco si dilegua con in tasca cinquanta euro e un cellulare. In piazza della Repubblica arrivano i carabinieri e il 118. Il ragazzo ferito viene medicato e portato in ospedale. Nonostante le botte incassate, gli è andata bene. Dopo le cure viene infatti dimesso con una prognosi di pochi giorni. Un miracolo, se si pensa alla dinamica del pestaggio. Le vittime della brutale aggressione denunciano l’accaduto e gli investigatori dell’Arma avviano le indagini. Sono gli stessi stranieri a fornire una prima indicazione sui presunti responsabili. I militari fanno il resto. Nel giro di poche settimane, tirano le fila dell’inchiesta mettendo insieme una serie di indizi che porterebbero tutti al quartetto finito nella rete. La procura dei minori chiede al gip la misura cautelare e il giudice la concede. Lunedì mattina scatta il blitz. I carabinieri della compagnia di Portomaggiore raggiungono i giovani ed eseguono i provvedimenti, accompagnando ognuno di loro in una diversa comunità per minori, dove rimarranno in attesa dell’interrogatorio di garanzia. In quell’occasione potranno fornire la loro versione su quella notte di ordinaria follia.

Le difese. Nel frattempo alcuni degli arrestati hanno già anticipato scampoli della propria verità per voce dei rispettivi legali. "Ci sono versioni discordanti – dichiara l’avvocato Michele Manfrini –. Sembrerebbe essersi trattato di una zuffa e non certo di un’aggressione con finalità di rapina. Attendiamo l’interrogatorio e poi chiederò la revoca o l’alleggerimento della misura". Secondo l’avvocato Simone Bianchi, invece, il coinvolgimento del suo assistito sarebbe frutto di un equivoco. "Il ragazzo dice che quella sera non c’era – afferma il legale –. Le presunte vittime lo hanno indicato durante un riconoscimento fotografico dicendo che era presente ma, quando in sede di denuncia hanno indicato i nomi dei loro assalitori, quello del mio cliente non c’era". Versioni che i giovani potranno ribadire davanti al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, la cui data verrà fissata nelle prossime ore. Nel frattempo rimarranno in comunità come disposto dal gip, mentre i carabinieri proseguono le indagini al fine di completare la ricostruzione dell’inquietante vicenda.