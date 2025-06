Nella morsa del caldo: "Dieci giorni da record". Ecco come superarli

di Mario TosattiIl grande caldo fa tappa su tutto il territorio nazionale, con Ferrara tra le città più roventi. L’anticiclone africano, che è in espansione su buone parte dell’Europa, in Italia porterà un picco del caldo giovedì, con la città più calda non al Sud o al Centro, ma in Pianura Padana. È Ferrara a primeggiare con 40° all’ombra. Le alte temperature di per sé saranno quelle a creare malessere, ma soprattutto l’afa. Proprio in Pianura Padana, infatti, è previsto il valore più alto, da oggi fino a venerdì. "Vivremo un lunghissimo periodo estremo – spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ‘iLMeteo.it’ – con minime in aumento fino a 25° e massime fino a 40°". Un secondo picco sarà raggiunto negli ultimissimi giorni di giugno con 40-42° anche in Sardegna e Sicilia ma, in questo caso, il caldo sarà meno umido, quindi torrido e non afoso. Il caldo record dovrebbe continuare, però, almeno fino al 3-4 luglio. I consigli sono quelli di fare attenzione agli avvisi della Protezione civile e del ministero della Salute.

Il grande caldo di questi giorni è vissuto in maniera diversa dai ferraresi. Giulia Romani spiega: "Diventa difficile convivere con queste temperature, per farlo sto attenta anche su come mi vesto, attraverso indumenti non di colore nero, che attraggono di più il caldo. Nel corso della giornata ho sempre con me dell’acqua, mi aiuta a superare i momenti più complicati. Poi quando mi capita vado al mare per trovare refrigerio". Un’attenzione alle temperature elevate è rivolta anche agli amici a quattro zampe, come il caso di Irene che copre il proprio cagnolino con un ombrello: "Si tratta di un gesto importante verso di loro – dice –, che sono creature da rispettare e a cui volere bene. Il grande caldo è un problema anche per tutti loro, oltre che per noi, cerchiamo di aiutarli con azioni concrete". Le alte temperature non spaventano Mauro Ricci, deciso nel ribadire: "Adoro il caldo e vivo bene in questo periodo. Non ho particolari problemi anche perché non lo soffro, anzi, non vedo l’ora che arrivi". La giovane studentessa universitaria Stella Chiani, invece, non ha dubbi: "Per me il caldo è una cosa orrenda con cui convivere, poi come donna soffro maggiormente soprattutto in precisi periodi. Anche studiare diventa complicato con questo caldo, non riesco a sopportarlo. Quando posso, vado in montagna dai parenti per restare il più possibile al fresco".

Molti ferraresi cercano un po’ di relax sulle mura e nelle zone d’ombra, seduto su una panchina c’è Pietro Costanzo (a destra): "Qui – spiega – si sta abbastanza bene, essendo le mura ombreggiate dagli alberi, così si può abbinare un po’ di movimento al relax. Poi rimango a casa, ma non troppo, anche perché non temo il caldo e cerco di camminare". Sulle mura ci sono anche tante persone che corrono, come Riccardo Zoccante: "Chiaramente il troppo caldo non va bene, l’attività fisica ne risente, ma si riesce ad integrare con appositi integratori salini. Il consiglio è quello di idratarsi sempre molto e bere acqua più possibile. Si tratta di alcuni accorgimenti semplici, ma utili per affrontare le alte temperature".