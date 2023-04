Nella morsa del gioco Azzardo patologico, impennata di casi "Famiglie devastate"

di Federico Malavasi

I risparmi di una vita in fumo, famiglie rovinate e rapporti sociali desertificati. Sono le conseguenze di un problema troppo spesso sottovalutato che, comunemente, prende il nome di ‘ludopatia’. O meglio, con la terminologia utilizzata dagli esperti, disturbo da gioco d’azzardo. Una piaga ben presente anche sul nostro territorio e monitorata dagli specialisti del Serd dell’Ausl. E che, negli ultimi mesi, sta registrando una nuova e preoccupante recrudescenza. Attualmente sono poco più di una trentina le persone in cura per disturbi da gioco d’azzardo sul territorio. "Il numero può sembrare piccolo ma è la punta di un sommerso molto più grande, fatto di vergogna e delusione per la condizione in cui si trovano – afferma Luisa Garofani, direttrice del Serd –. Ecco il motivo di iniziative di sensibilizzazione dirette alla popolazione. Lo stigma è ancora forte".

Dopo un calo negli anni della pandemia, il 2023 sta segnando una nuova impennata di accoglienze nei percorsi di recupero. "In questi primi mesi dell’anno – spiega Federica Zurlo, psicoterapeuta e coordinatrice del gruppo di lavoro gioco d’azzardo del Serd (foto in basso) – abbiamo avuto lo stesso numero di persone accolte di tutto il 2021. Temo che l’incremento sia solo all’inizio. Potremmo addirittura superare i livelli pre pandemia". Le ragioni di questo boom sono ancora allo studio, ma non si esclude che all’origine possano esserci le difficoltà economiche del periodo che stiamo attraversando. È infatti nelle fasi di ristrettezza che, solitamente, si tende a cercare in un colpo di fortuna una scorciatoia per cambiare vita.

Per capire la portata del fenomeno e l’importanza di cura e prevenzione bisogna partire dalla definizione e dai meccanismi che scattano nella mente di un giocatore patologico. Per gioco d’azzardo gli esperti intendono un gioco in cui si puntano soldi e il cui risultato non dipende dalle abilità della persona. Si parla quindi di slot machine, Gratta e vinci, Lotto, alcuni giochi di carte e online. Quando l’azzardo diventa una malattia, chiarisce Zurlo, "aumentano nel tempo la frequenza delle giocate e il quantitativo di denaro puntato, mentre si avvia un processo di disinvestimento dalle altre aree della vita". Difficilmente l’esordio è patologico. "Si comincia con un gioco di tipo sociale o ricreativo – aggiunge la psicologa –. Giocando una volta ogni tanto, capita di vincere. Sulla scorta di questi successi, può accadere che il giocatore saltuario inizi ad aumentare la frequenza, dando il via a una serie di distorsioni cognitive che spingono a puntare sempre di più. Ecco quindi che si instaura una necessità psicologica di cui la persona non è cosciente, ma che riesce a ‘tamponare’ soltanto con il gioco. La slot machine o il Gratta e vinci diventano quindi una ‘bolla’ nella quale non si pensa ai problemi della quotidianità e ci si sente vivi".

Quando il gioco sfocia nella malattia, le conseguenze possono essere devastanti e i costi sociali elevatissimi. "Abbiamo casi limite di persone che sono arrivate ad avere debiti per centinaia di migliaia di euro – prosegue Zurlo –, che perdono il lavoro, vengono sfrattate e, in certi casi, vengono abbandonate dai familiari". Come si esce dal vortice? Il percorso è lungo e accidentato. "Innanzitutto – premette l’esperta – si inizia focalizzandosi sul sintomo, facendo diminuire il più possibile il bisogno di giocare. Poi si affrontano le motivazioni più profonde per arrivare infine alla fase di mantenimento del risultato, attraverso un lavoro di gruppo terapeutico. Mantenere l’astinenza è la fase più complessa, perché è una malattia che tende facilmente a recidivare".