Nella morsa del maltempo Pioggia e grandine in città Supermercato allagato Alberi caduti e disagi

Prima la grandine e poi la pioggia battente. Tutto in una manciata di minuti. Il violento temporale che si è abbattuto sulla città alle 17.30 di ieri ha subito fatto pensare al peggio, riportando alla mente il ricordo dei pesanti fortunali dell’anno scorso. Stavolta però, le cose sono andate in maniera diversa. La grandinata e l’acquazzone, per quanto abbondanti e con chicchi di ghiaccio di discrete dimensioni, hanno creato alcuni disagi ma nessun grave danno. Tutto si è risolto con qualche chiamata ai vigili del fuoco per allagamenti di dimensioni contenute e qualche albero caduto, tra il centro e le frazioni. Nel dettaglio, i pompieri sono intervenuti per un allagamento al supermercato Metà di via Piopponi, a Porotto, e per qualche altro accumulo d’acqua in zona via Arianuova. Un’infiltrazione ha causato danni al controsoffitto nel palazzo in cui ha sede l’Asp, in via Ripagrande. Un albero è caduto sulla strada in via Buttifredo, mentre un altro ha danneggiato una macchina in un cortile di via Mazzolani, sempre a Porotto. Nei campi non sembrano essersi registrati particolari problemi, anche se sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte delle associazioni degli agricoltori. Per avere un quadro completo bisognerà aspettare le prossime ore. L’allerta meteo proseguirà anche nella giornata di oggi con possibili piogge e temporali.

f. m.